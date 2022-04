Stash sarà papà per la seconda volta: l’annuncio condiviso su Instagram attraverso un tenero messaggio

Stash dei The Kolors sorprende tutti e, attraverso un post condiviso su Instagram, annuncia la seconda gravidanza della compagna Giulia Belmonte. Il cantante diventerà così papà per la seconda volta e sui social parla di un “altro miracolo” dopo la nascita della primogenita Grace: il tenero messaggio condiviso con i followers.

Stash dei The Kolors presto di nuovo papà: l’annuncio su Instagram

Si allarga la famiglia di Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors, che attraverso un post condiviso su Instagram ha annunciato di diventare nuovamente papà. Il cantante, già padre della piccola Grace, accoglierà il secondo bebè frutto dell’amore per la compagna Giulia Belmonte.

La notizia, annunciata dal cantante sul suo profilo, è arrivata improvvisa e ha generato un’ondata di like e messaggi di affetto.

“E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!“: queste le dolcissime parole di Stash nell’attesa di dare il benvenuto al nuovo arrivato, che non è ancora dato sapere se sarà un maschietto o una femminuccia. Oltre al messaggio, il cantante ha condiviso anche uno scatto in bianco e nero con una chitarra e, posizionata tra le corde, un‘ecografia: segno di come musica e famiglia si intreccino nel suo cuore e nella sua vita.

Stash positivo al Covid-19: sarà presente ad Amici sabato sera?

Una bellissima notizia arrivata durante un periodo non certamente roseo per Stash Fiordispino.

Il cantante la scorsa settimana ha infatti annunciato via Instagram di essere risultato positivo al Covid-19, che l’ha costretto al consueto periodo di isolamento. E, di conseguenza, non ha potuto neanche presenziare alla scorsa puntata del serale di Amici, di cui è giudice per il secondo anno consecutivo al fianco di Stefano De Martino e Emanuele Filiberto.

In attesa di aggiornamenti circa il suo stato di salute e di capire se sarà presente ad Amici il prossimo sabato sera, il cantante può ora gioire per l’attesa del suo secondo bebè.