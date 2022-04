Stefano De Martino sostituito da un cantante a Made in Sud: chi prende il suo posto alla conduzione

Dopo mesi di indiscrezioni e voci sui volti che avrebbero dovuto sostituire alla conduzione dello show Fatima Trotta e Stefano De Martino, finalmente è arrivata l’ufficialità. A partire dalla prima serata di lunedì 18 aprile 2022 ci saranno Clementino e Lorella Boccia a condurre l’atteso ritorno televisivo di Made in Sud. Il contenitore comico torna sul canale della televisione pubblica dopo due anni di assenza e promette grandi novità a partire proprio dai suoi conduttori. Al rapper ed alla showgirl l’arduo compito di conquistare il fedele pubblico della trasmissione che ha lanciato comici apprezzati come gli Arteteca.

Made in Sud: il ritorno dello show affidato a Clementino e Lorella Boccia

Il programma comico per eccellenza di Rai2 ha sciolto le riserve e rivelato chi sarà al suo timone per l’atteso ritorno nella programmazione del canale. A partire da lunedì 18 aprile 2022 a condurre in prima serata ci saranno i già chiacchierati Clementino e Lorella Boccia. Sarà questa strana coppia a presentare gli otto appuntamenti in programma e tutti in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli a distanza di due anni dall’ultima puntata dello show condotta al tempo da Stefano De Martino.

Per il rapper si tratterà della prima vera e propria conduzione di uno show, nonostante l’ampio rodaggio effettuato su Rai1 come coach di The Voice Senior, mentre per la ballerina e showgirl lanciata da Maria De Filippi si tratta di un ritorno alla conduzione di un contenitore comico dopo l’esperienza come co-conduttrice a Colorado.

Made in Sud: i comici che torneranno nello show

Come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni, la trasmissione intende ripartire non solo nel segno della novità ma anche in quello della continuità, proponendo il ritorno dei comici che sono diventati grandi nello show. Allora spazio ai ritorni degli Arteteca, di Alessandro Bolide e Pasquale Palma ai quali si aggiungeranno le presenze dei Gemelli di Guidonia e di Simone Schettino.

A completare il cast fisso della trasmissione ci sarà anche il cantante e rapper Livio Cori, noto anche per la sua storia d’amore con Anna Tatangelo, che si occuperà degli interventi musicali.