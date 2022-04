Don Matteo 13 stasera su Rai 1: cast, anticipazioni e trama della seconda puntata ancora con Terence Hill

Giovedì 7 aprile 2022 su Rai1 ritorna in onda Don Matteo 13 dopo il vero e proprio boom di ascolti del primo appuntamento. La nuova stagione che segnerà l’addio al celebre personaggio di Terence Hill è infatti partita con il botto, veleggiando intorno al 30% di share medio. Dati pazzeschi che confermano la fedeltà del pubblico della rete ammiraglia intorno allo storico titolo che dalla quinta puntata introdurrà il Don Massimo di Raoul Bova dopo aver accolto a braccia aperte il ritorno di Flavio Insinna e la conferma in pompa magna di Maria Chiara Giannetta.

Scopri le anticipazioni della trama della seconda puntata di Don Matteo 13.

Don Matteo 13: il secondo appuntamento di stagione

Dopo una settimana esatto dall’esordio sorprendente della tredicesima stagione, è già tempo di riprendere la visione delle vicende di Don Matteo. L’entusiasmo del pubblico di Rai1 ha baciato il grande ritorno della fiction con un impressionante 29% di share, issandolo al primo posto della gara degli ascolti.

Il pubblico si è goduta tutta la squadra intorno al partente Terence Hill, con il ritorno di Flavio Insinna, la presenza de sempre simpatico Nino Frassica e l’amata Maria Chiara Giannetta a farla da padrone.

Il folto ed apprezzato cast torna in scena su Rai1 a partire dalla prima serata di giovedì 7 aprile 2022 come sempre dalle ore 21:25.

Don Matteo 13: le anticipazioni della seconda puntata

Per Don Matteo è già tempo di indagare su di un nuovo caso di cronaca quando per caso si imbatterà in Federica, un adolescente incontrato casualmente mentre è in fuga da una abitazione.

La stessa casa risulterà essere il luogo di ritrovamento del corpo di un avvocato che nasconde segreti che l’amato Don dovrà scoprire in nome della verità.

Nel frattempo la new entry Valentina muove i primi passi a Spoleto e scopre subito una bella intesa con il pm Nardi che non passerà inosservata.

Anna intanto cerca di dimenticare Sergio e per colpa di Cecchini si ritroverà vicino proprio Marco.