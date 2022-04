Estrazioni Lotto estrazione giovedì 7 aprile 2022: quali saranno i numeri vincenti

Ritorna in scena il gioco del Lotto con un nuovo concorso nel mese di aprile. A partire dalle ore 20:00 di giovedì 7 aprile 2022 i giocatori della lotteria si troveranno di fronte a tutti i numeri che prenderanno posto sulle undici famose ruote, le dieci storiche e la più recente ruota Nazionale. Anche oggi sarà possibile prendere parte al concorso pronosticando il sorteggio di alcuni di questi numeri fino a qualche minuto prima del ore 20:00, con i risultati che saranno consultabili anche sul nostro giornale a partire da qualche minuto dopo.

Lotto: le vincite dell’estrazione di martedì 5 aprile 2022

Dopo l’ultima estrazione tenutasi due giorni fa, nelle prossime righe cerchiamo di fare un bilancio delle vincite messe a segno durante il concorso, con i numeri che hanno dato tante soddisfazioni ai giocatori che hanno preso parte al concorso.

La tabella sottostante riporta tutte le vincite di martedì 5 aprile 2022 che si sono verificate regione per regione sparse in giro per l’Italia, specificando anche l’ammontare delle vincite riscontrate in ognuna dell regioni:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 3,594 142.633,00 € BASILICATA 1,352 69.352,00 € CALABRIA 4,393 165.859,00 € CAMPANIA 13,493 764.321,00 € EMILIA ROMAGNA 10,645 345.780,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 3,202 121.267,00 € LAZIO 13,849 650.801,00 € LIGURIA 5,657 173.994,00 € LOMBARDIA 30,923 960.966,00 € MARCHE 3,525 179.703,00 € MOLISE 961 34.047,00 € PIEMONTE 12,747 446.184,00 € PUGLIA 14,872 671.687,00 € SARDEGNA 5,394 171.269,00 € SICILIA 13,038 499.709,00 € TOSCANA 6,459 319.471,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 1,709 58.745,00 € UMBRIA 1,808 79.092,00 € VALLE D’AOSTA 429 12.799,00 € VENETO 12,151 432.159,00 €

