Ilona Staller sotto accusa all’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis attaccano l’attrice

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è entrata sempre più nel vivo. Le prime coppie sono state divise, dopo essere arrivate su Playa Esgamada per giocare da concorrente singolo. Floriana Secondi, infatti, è rientrata in gioco, mentre il suo compagno di gioco, Antonio Zechila è tornato in Italia.

L’eventualità di una divisione della coppia dei fratelli Tavassi ha fatto scattare una lita tra Guendalina ed Edoardo.

Anche Ilona Staller è stata al centro di uno scontro, dopo aver ricevuto degli attacchi da Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis.

Ilona Staller accusata di non collaborare con il gruppo all’Isola dei Famosi

Ilona Staller è una concorrente dell’Isola dei Famosi 2022.

L’attrice, però, è stata attaccata recentemente da alcuni degli altri naufraghi per i suoi atteggiamenti. Secondo Rodrigo Rodriguez, Ilona Staller non aiuta il gruppo: “Non fa nulla… Dimmi una cosa. Cosa fa?“. Dello stesso parere anche il figlio, Jeremias Rodriguez: “C’è chi lavora, c’è chi prende il sole e si mette le creme… Rispetto il tuo modo di lavorare” .

Ilona Staller ha provato a spiegare le sue ragioni e a respingere le accuse: “Come non facciamo niente? Facciamo… Voglio fare un bagno, è un mio diritto… Non hai capito che io non posso scarpinare… Mi hanno riferito che alcuni di voi… Dicono che qui c’è qualcuno che non lavora“.

Ma anche Nicolas Vaporidis ha ribadito l’opinione di alcuni componenti del gruppo: “Se tu avessi voglia di contribuire potresti fare quello che ti compete… Puoi tagliare semplicemente il cocco… Tagliare i cactus“.

Jeremias Rodriguez accusa Ilona Staller di parlare alle spalle

Jeremias Rodriguez ha attaccato in modo molto diretto Ilona Staller all’Isola dei Famosi 2022, accusando l’attrice di falsità: “Minimo è non parlare alle spalle… Sta uscendo il tuo vero carattere… Ti cuciniamo anche diversamente, perché sappiamo che non puoi mangiare determinate cose“.

L’attrice ha ribattuto al fratello di Belen Rodriguez: “Non si può ragionare con te… Non è da gentiluomini questo… Che io non faccio niente… Non è vero non è giusto… Non è che ci siano tante cose da fare“. Ma Nicolas Vaporidis ha rincarato la dose: “Sei la prima che mangia, ti abbiamo sempre portato rispetto tutti… La prima a essere servita sei tu… Ti abbiamo sempre trattato come una signora… Tu fai quello che puoi, ma fallo… Non ti abbiamo mai mancato di rispetto… Nessuno ce l’ha con te“.