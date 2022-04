Edoardo e Guendalina Tavassi, scontro acceso all’Isola dei Famosi: “C’hai le protesi anche al cervello?”

Edoardo e Guendalina Tavassi partecipano in coppia all'Isola dei Famosi 2022. I due hanno litigato per il carattere ozioso di lui e per la possibile divisione della coppia.

All’Isola dei Famosi 2022 i naufraghi sono divisi in due diverse isole, di cui la principale è Isola Accopiada. In questa location di gioco i concorrenti sono divisi in coppie, mentre a Playa Esgamada si gioca come giocatore singolo.

Tra le ultime coppie a essersi aggiunte al gruppo ci sono anche due fratelli: Edoardo e Guendalina Tavassi. I due hanno recentemente litigato furiosamente all’Isola dei Famosi 2022 in due diversi episodi.

Edoardo e Guendalina Tavassi: la lite sulla possibile divisione della coppia all’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi è una dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, in coppia con il fratello Edoardo.

I due, però, negli ultimi giorni hanno litigato più volte. Il primo scontro è nato dalla convinzione dell’ex gieffina di dover lasciare il gioco, in caso venisse divisa dal fratello: “Io non mi scoppio… Se mi propongono questo cosa, non continuo da sola… Me ne vado… Mi scoppiano da te io non continuo perché io quest’esperienza l’ho fatta per farla con te“.

Un’idea non condivisa da Edoardo Tavassi, che continuerebbe senza problemi la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022, anche diviso da Guendalina: “Lei ha fatto il Grande Fratello, ha fatto l’Isola, ha fatto le cose sue no?

Io sto a fa la mia esperienza, la sto facendo in coppia con lei, ma perché io devo essere comunque vincolato alla sua idea… Te mandano a casa non è che ti stanno mandano a morì… Su questo non andiamo d’accordo… Io continuo“.

Edoardo Tavassi ha anche alzato i toni contro la sorella: “Sono felice di vivere questo gioco con te… Stai zitta un secondo, mi fai parlare o c’hai le protesi anche al cervello?… A casa riesci a non vedermi per sei mesi“. Ma Guendalina Tavassi ha risposto per le rime: “Non mi sembra che quelle con cui vai la sera c’hanno meno protesi di me… Starei qua con la speranza che torni e non so se ti hanno eliminato… Starei male… Da sola non l’avrei voluta fare… Non ce la farei a stare da sola qui sapendo che non ci stai… Sono una troppo sentimentalona“.

I due fratelli hanno raccontato di litigare spesso anche a Roma: “Noi purtroppo litighiamo sempre, molto spesso… Qua è brutto perché poi abbiamo io solo lui e lui solo me… Se litighiamo io e lui è finita“.

Lo scontro sul carattere di Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi

Guendalina e Edoardo Tavassi hanno ammesso di litigare spesso e, infatti, dopo il primo scontro all’Isola dei Famosi, i due hanno trovato un altro motivo per discutere.

In particolare, le critiche della sorella sul modo di essere, piuttosto ozioso, del fratello hanno fatto scattare la nuova scintilla: “Lui è pigro… Lui gli dici una cosa ‘Uhm mi scoccio, non mi va… Se scoccia de fa tutto… Lui è fatto così, è una persona pigra… Se gli chiedi una cosa che gli piace fare, la fa“.

Edoardo Tavassi ha ammesso il suo problema: “Il mio problema è la mancanza di volontà“, ma ha anche attaccato la sorella, chiedendo di tornare a Roma: “Ha un modo di dire le cose che mi fa rosicare… Voglio tornare adesso a Roma, chiamate la produzione. Edoardo non è più concorrente… Non mi va di sentire le tue str***ate… Esplodo… Me ne voglio andare… Mia sorella le voglio bene, non è mica mia moglie“.

Edoardo Tavassi, poi, ha deciso di rimanere, ribadendo, però, la litigiosità del rapporto con Guendalina: “Il rapporto tra me e mia sorella a Roma è così. Io sono il cogl***e, il fallito, lo sfi***o… Pare che i figli ce li ha solo lei, che nessuna la aiuta, che poverina… Sarà sempre così“.