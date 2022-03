Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina con cui partecipa all’Isola dei Famosi, chi è: carriera e vita privata

Nel corso del nuovo appuntamento con L’isola dei Famosi, in onda ogni giovedì a partire dalle ore 21:30, in Honduras sbarcheranno anche l’ex gieffina Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. Mentre però l’influencer, facendo parte del mondo dello spettacolo ed essendo piuttosto attiva sui social, ha spesso raccontato dettagli sulla propria vita privata, l’uomo è meno conosciuto al grande pubblico e la sua unica apparizione in tv risale ai tempi della partecipazione al Grande Fratello della sorella.

Edoardo Tavassi: tra le sue ex anche una nota attrice comica

Come anticipato, Edoardo Tavassi è il fratello della celebre influencer Guendalina, nota per aver prima partecipato all’undicesima edizione Grande Fratello e poi per essere apparsa come opinionista in alcuni programmi tv.

Al contrario, l’uomo è molto meno noto al grande pubblico, dal momento che è lontano dal mondo dello spettacolo, e la sua unica apparizione sul piccolo schermo risale ai momenti in cui la sorella si trovava nella casa più spiata d’Italia.

Proprio per questo su Edoardo non sono disponibili molte informazioni; è noto che è nato a Roma nel 1985 e che è un grande un appassionato di fumetti, videogiochi, anime e manga.

Passioni di cui parla spesso anche sui social, dov’è seguito da circa 121mila follower. Sul suo lavoro, invece, non sono al momento disponibili informazioni.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Tavassi in passato ha attirato l’attenzione dei lettori di cronaca rosa per la sua relazione con l’attrice comica Diana Del Bufalo, naufragata però dopo circa 7 mesi nel 2020. Prima della showgirl, Edoardo era impegnato con la sua storica fidanzata Lucia Martella.

Edoardo e Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi: quando arrivano in Honduras

Probabilmente il pubblico potrà scoprire qualcosa in più su Edoardo Tavassi grazie all‘Isola dei Famosi, dal momento che arriverà in Honduras in coppia con sua sorella Guendalina.

Il loro approdo nel reality è previsto giovedì 31 marzo, nel corso del quarto appuntamento con il reality show.

I due fratelli hanno affrontato il periodo di quarantena previsto e ora sono dunque pronti per conoscere gli altri vip presenti sull’isola. Il pubblico è infatti curioso di sapere come il loro arrivo cambierà le dinamiche del gioco, dal momento che gli altri concorrenti hanno già iniziato a prendere confidenza con le regole e a confrontarsi tra loro.