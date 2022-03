L’isola dei famosi anticipazioni: nella quarta puntata l’arrivo dei fratelli Tavassi ed una nuova eliminazione

Giovedì 31 marzo 2022 su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 va in onda il quarto appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi. Per i naufraghi de L’isola dei famosi il gioco inizia a farsi duro tra le prime liti e la tensione che sale sempre più per colpa della fame, alle quali si aggiungono anche una nuova eliminazione. Alla sfida del televoto ci sono mamma e figlio Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni contro i prestanti Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. All’inviato in Honduras Alvin il compito di guidare le operazioni mentre agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino quello di commentare le gesta dei naufraghi.

Novità di puntata sarà lo sbarco su Playa Accoppiada degli attesissimi Guendalina ed Edoardo Tavassi, agguerriti fratelli pronti a sparigliare le carte in tavola ed a mandare all’aria tutti i piani degli altri concorrenti.

L’isola dei famosi: il quart appuntamento

A supervisionare la puntata in diretta dalla Palapa ci sarà l’apprezzato Alvin che come al solito sarà anche impegnato a spiegare le nuove difficili prove che dovranno sostenere i naufraghi.

L’isola dei famosi: le anticipazioni della quarta puntata

Con il nuovo appuntamento della trasmissione si inizierà ad entrare dentro le vere dinamiche del gioco, visto che il publico assisterà alla prima vera eliminazione del reality.

Dopo l’esito del televoto tra Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni contro Clemente Russo e Laura Maddaloni la coppia perdente andrà direttamente su Playa Sgamada dove si sfiderà con gli altri naufraghi per capire chi sia meritevole di restare in gioco.

Piatto forte della quarta puntata sarà l’ingresso in gara dell’attesissima coppia formata da Guendalina Tavassi e dal fratello Edoardo pronti a capovolgere il gioco e le sue dinamiche.