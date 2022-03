Guendalina Tavassi, chi è l’influencer nuova naufraga all’Isola dei Famosi: esordi, amori e figli

Apprezzata dal pubblico sin dai tempi in cui aveva partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, Guendalina Tavassi è oggi una delle influencer e opinioniste più note in Italia. Mamma di tre figli, Gaia, Cloe e Salvatore, non ha mai rinunciato alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, arrivando a conquistare proprio tutti. Nonostante i recenti problemi con l’ex marito Umberto quest’anno Guendalina prenderà parte al cast dell’Isola dei famosi. Scopriamo di più sulla carriera e la vita privata della showgirl.

Guendalina Tavassi: biografia e carriera

Nata a Roma l’1 gennaio 1986, Guendalina Tavassi è attualmente una delle influencer e showgirl più apprezzate del panorama italiano.

In età giovanile intraprende una relazione con Remo Nicolini, da cui nascerà la sua prima figlia, Gaia. Alla fine del 2010 entra a far parte del mondo dello spettacolo partecipando all’undicesima edizione del Grande Fratello. Durante la sua permanenza nella casa del programma, il rapporto con il suo compagno Remo si incrina: i due accusano a vicenda di non essere dei bravi genitori, litigando di continuo, tanto da arrivare a porre fine alla loro relazione in modo burrascoso. Guendalina continua comunque a vivere serenamente: infatti, nonostante la sua eliminazione dal Grande Fratello a circa cinque settimane dalla fine, l’influencer è riuscita in poco tempo a conquistare il pubblico, e da lì a poco la sua popolarità crescerà notevolmente.

In seguito la showgirl continuerà ad apparire in alcune delle trasmissioni più note della scena televisiva italiana. Ad esempio, la vedremo come naufraga nella nona edizione dell’Isola dei Famosi. Nel 2013 si sposa poi con Umberto D’Aponte, con cui ha due figli, Cloe e Salvatore. Partecipa poi nel 2018 al programma Tale e quale show. Grazie al successo ottenuto Guendalina sarà spesso ospite anche nei salotti tv di Barbara d’Urso, come opinionista.

Nel 2021 la showgirl ha annunciato pubblicamente la fine della sua relazione con il marito Umberto. Quest’anno invece la rivedremo di nuovo in tv nella nuova edizione dell’Isola dei famosi, in onda da marzo su Canale 5.

Guendalina Tavassi e il rapporto con la figlia Gaia

Il rapporto tra Guendalina e sua figlia Gaia sembra aver avuto tanti alti e bassi nel corso del tempo. Di fatto, la ragazza in passato ha mosso delle accuse abbastanza pesanti contro la showgirl. In particolare, Gaia ha affermato che in realtà Guendalina non fosse una buona madre.

Nel novembre del 2019, mentre la Tavassi era in vacanza a Tenerife con il marito Umberto (ora ex) e i suoi altri due figli, Gaia ha pubblicato un post su Instagram rivolto a sua madre, taggando la D’Urso. Le parole di Gaia: “Perché non chiedi a Guendalina dove è sua figlia mentre lei è a Tenerife? La vita di una persona la vedete nella vita reale non su Instagram. L’apparenza inganna”. “Ti sei nascosta per anni nel panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi figli. La verità verrà a galla”. Guendalina ha sempre smentito queste affermazioni e ancora non si sa con certezza quale sia la verità.

Nonostante ciò, ad oggi il rapporto tra le due sembra essere migliorato.

Guendalina e i problemi con l’ex marito Umberto D’Aponte

Nonostante si siano amati follemente, il rapporto tra Guendalina e il suo ex marito Umberto D’Aponte non è mai stato rose e fiori. Da sempre infatti i litigi e le discussioni erano all’ordine del giorno, e a seguito di una serie di incomprensioni dovute alla condotta dell’ex marito, i due hanno posto fine alla loro relazione. Guendalina infatti nel marzo del 2021 ha dichiarato sui suoi profili social che il rapporto con il marito Umberto fosse giunto al capolinea: “Siamo separati in casa da mesi.

E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”

La denuncia e l’arresto di Umberto

In seguito poi, a distanza di un anno da questa dichiarazione, Umberto verrà arrestato. Nei suoi confronti era stata indetta un’ordinanza restrittiva che gli vietava di avvicinarsi a Guendalina. La showgirl infatti aveva già dichiarato che l’uomo stesse assumendo dei comportamenti aggressivi nei suoi confronti, sfociati poi in veri e proprio episodi di violenza. L’ultimo, avvenuto davanti ai loro due figli, ha spinto Guendalina a sporgere denuncia. Attualmente Umberto si trova in carcere.

Lo sfogo di Guendalina su Instagram

A spiegare l’accaduto è stata la stessa influencer sui suoi profili social, perché da quel che si evince, è stata criticata duramente anche per aver preso la decisione di denunciare il padre dei suoi bambini.

Guendalina, con tanto coraggio, risponde così: “Mi ritrovo a dovervi spiegare le cose perché altre persone, che non c’entrano nulla, si mettono in mezzo a parlare. Io parlo per tutelare i bambini, che sono stati sempre presenti anche all’ultima aggressione, premeditata, avvenuta da due persone dentro una macchina davanti agli occhi di mio figlio Sasy (soprannome di Lorenzo), che implorava di fermarsi”. Le parole usate dall’influencer sono parole forti, che toccano nel profondo e che rappresentano un vero e proprio sfogo riguardo la sua situazione familiare.

Ha aggiunto poi: “Vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho denunciato, e quindi sono una m***a?! Quando muoiono le donne con i bambini, poi dite poverina. Complimenti. La gente ci va in galera per tutto quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce. Ma non così, dopo anche tante cose. Questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini”.

Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi con suo fratello Edoardo

La nuova edizione dell’Isola dei famosi partirà a Marzo 2022 e la partecipazione di Guendalina al programma è già stata confermata. La Tavassi affronterà le difficoltà della vita da naufraga in coppia, assieme a suo fratello Edoardo, volto completamente nuovo per la tv italiana. Sui social intanto c’è già chi critica la nostra opinionista, accusandola di partire per l’Honduras lasciando i suoi figli a casa, come se li stesse abbandonando. Nonostante ciò Guendalina va avanti serenamente e spiega: “I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante […]. Che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli”.