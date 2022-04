Uomini e Donne anticipazioni 7 aprile: la scelta si allontana per Luca Salatino, la situazione del tronista

Luca Salatino è stato scelto come tronista di Uomini e Donne, subito dopo la fine della sua avventura da corteggiatore. Lo chef, infatti, ha cominciato a essere un protagonista del dating show durante il trono di Roberta Ilaria Giusti. Considerato da tutti il favorito, la tronista ha portato Luca Salatino fino alla scelta ma poi ha preferito Samuele Carniani.

Il percorso dello chef come tronista non ha avuto particolare intoppi. Luca Salatino ha stretto una conoscenza più importante con Lilli e Soraia. Ma, nell’ultima puntata, ha deciso di conoscere meglio una nuova ragazza.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 7 aprile verrà mandata in onda la nuova esterna di Luca Salatino con la new entry Aurora, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 7 aprile: Luca Salatino e Aurora

Luca Salatino sta proseguendo il suo percorso da tronista a Uomini e Donne. Lo chef, nelle ultime esterne, ha baciato si Lilli che Soraia e sembrava sempre coinvolto e indeciso tra le due. Invece, Luca Salatino ha deciso di conoscere un’altra ragazza di nome Aurora. Con la new entry il tronista ha dichiarato di avere un particolare feeling, facendo infuriare sia Soraia, che Lilli.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Luca Salatino, dopo aver fatto arrivare nello studio televisivo Aurora, ha deciso di portare in esterna solo lei.

Il tronista sembra avere le idee sempre meno chiare e la scelta appare piuttosto lontana.

Uomini e Donne anticipazioni 7 aprile: Bruno e Vincenza chiudono

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del 7 aprile, oltre al trono classico, si parlerà anche del trono over. Due dei protagonisti più grandi del parterre, Bruno e Vincenza, infatti, verranno chiamati al centro dello studio televisivo per raccontare la loro conoscenza.

Alla coppia, però, le cose non vanno per il meglio. Infatti Bruno e Vincenza sveleranno di avere litigato e di aver deciso di restare soltanto amici.