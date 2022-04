Alex Britti e la moglie Nicole con cui ha un figlio: come si sono conosciuti e le ex fidanzate del cantante

Alex Britti si è appassionato fin da piccolo alla musica. Ha partecipato nel 1999 al Festival di Sanremo e si è fatto molto conoscere. Da quel momento è iniziata la sua carriera, che lo ha fatto diventare uno dei cantanti italiani più famosi e apprezzati. Oltre al lavoro, Alex dedica molto tempo alla sua famiglia: la moglie Nicole e il figlio Edoardo.

Chi è Nicole, la moglie di Alex Britti

Nicole è una ragazza con 22 anni in meno di Alex, che è entrata nella vita del cantante nel 2013 e con cui il cantautore fa coppia fissa da ormai 9 anni. Dopo 4 anni di relazione i due si sono sposati in gran segreto.

Pare che la dichiarazione dell’artista alla donna sia avvenuta poco prima della partenza del cantante per Tokyo.

Di Nicole sappiamo poche cose perché non ama apparire al pubblico, ma preferisce condurre una vita privata lontana dai riflettori. Infatti Alex non ha mai pubblicato foto sui social della ragazza.

Si sa che è originaria di Milano ma vive a Roma con il cantante. Ha 22 anni in meno di Alex, ma per loro la differenza di età non è mai stata un problema. A coronare il loro sogno d’amore è arrivato Edoardo, il loro primo e unico figlio.

Alex Britti: fidanzate e storie prima di Nicole

Prima di creare una famiglia con l’attuale fidanzata Nicole, il cantante ha avuto molte altre relazioni.

Alex Britti si è frequentato con Chiara Tortorella dal 2001 al 2003 e la loro storia si è conclusa proprio poco prima delle nozze. Un anno dopo il cantante si è fidanzato con Luisa Corna, con cui ha instaurato un bel rapporto, che è durato anche dopo la loro rottura. Nel 2010 ha iniziato una relazione con una ragazza di 20 anni più giovane di lui, Letizia.

La nascita di Edorado, il figlio di Alex Britti e Nicole

Dopo il matrimonio, Alex e Nicole hanno deciso di allargare la famiglia. La coppia ha tenuto il segreto fino all’ultimo, quando Alex ha annunciato sui social che stavano aspettando un bambino.

Queste le sue parole: “È un momento davvero emozionante, sono felicissimo. Vi confermo la bellissima notizia, la mia compagna Nicole ed io siamo in dolce attesa.

Abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un po’ ci conosce non ne sarà così sorpreso”.

Il figlio si chiama Edoardo ed è nato il 23 giugno 2017. Anche di lui, come per la compagna Nicole, si sa poco perché la famiglia vive nell’assoluta riservatezza.

Alex Britti non manca però di dedicare dolci parole al figlio sui social network. Spesso infatti pubblica delle immagini su Instagram che ritraggono anche il figlio, ma il volto del piccolo viene sempre coperto per mantenere privata l’identità. Per quanto riguarda un secondo figlio che possa tenere compagnia a Edoardo, il cantante non ha fatto trapelare molto. Ha detto che non è in programma, ma neanche non lo escludono dai progetti futuri.