Francesco Facchinetti rivela di soffrire di un particolare disturbo: “Da un anno vado dalla psicologa”

In queste ore Francesco Facchinetti è tornato a far parlare di sé per una particolarissima rivelazione fatta sulla propria salute. Il conduttore televisivo ha infatti approfittato di una recente intervista per parlare del fatto che da circa un anno va dalla psicologa per trattare un disturbo che lo affligge fin da quando era giovanissimo.

Francesco Facchinetti ammette di avere un disturbo molto particolare

Molto spesso Francesco Facchinetti ha fatto parlare di sé per le sue opinioni sui colleghi ma anche per alcuni spiacevoli incidenti che lo hanno visto protagonista (“celebre” la denuncia a Conor McGregor dopo l’aggressione).

Questa volta però ha attirato l’attenzione per rivelazioni di gran lunga più spinose e personali, che riguardano un disturbo di cui soffre da molto tempo. Approfittando del podcast One More Time di Luca Casadei (disponibile su Spotify), il cantante ha infatti rivelato di essere in cura da circa un anno per un disturbo della personalità narcisista.

“Mi definisco onnivoro, egocentrico e narcisista. Da un anno vado dalla psicologa, perché è ovvio che questo disturbo crea problematiche” ha rivelato durante la chiacchierata, ammettendo anche che questa problematica è legata anche al denaro.

“Non penso di aver risolto il rapporto conflittuale col denaro. Fin da piccolo volevo una sorta di riscatto sociale, conquistare cose – ha confidato a Casadei – Negli ultimi 10 anni ho lavorato molte ore al giorno per comprarmi un quadro di Andy Warhol. Ogni giorno mi chiedevo: “Perché ti alzi? Per comprare un quadro di Andy Warhol” “.

Infine ha dunque ammesso che questa condizione psicologica lo spinge a ricercare sempre gratificazione negli oggetti materiali: “Ogni tanto mia madre mi chiede: “Perché giri con una Rolls Royce da 3-400mila euro?” e io dico: “Lavoro tutto il giorno, se non avessi una Rolls non uscirei di casa.

Perché devo avere attorno a me cose che mi rendono la giornata piacevole” ” ha proseguito poi l’artista concludendo: “Sono cose materiali? Sì. È destabilizzante raccontarlo? Sì, ma mi rasserenano. Non significa che se metto il mio sedere su una Panda muoio.

Ma significa che se devo andare oltre il limite devo essere appagato“.

Francesco Facchinetti parla del suo disturbo della personalità anche sui social

Nelle ultime ore è stato lo stesso Francesco Facchinetti a rivelare di aver rilasciato quest’intervista con l’amico Luca Casadei, approfittando dei social per lasciare ai propri fan anche il link per trovare il podcast One More Time.

Ha inoltre sfruttato l’occasione per rivelare ai fan di essersi messo a nudo nel corso della chiacchierata: “Per la prima volta ho raccontato tutto di me, anche le parti più scure e nere che nessuno si aspetta da parte mia“.

Ha inoltre voluto sottolineare che qualcuno (pur senza fare nomi) ha riportato male le sue parole: “Oggi, come al solito, hanno estrapolato i miei pensieri senza contestualizzarli” ha riferito ai suoi fan, accusando alcuni titolisti di aver frainteso il significato della sua intervista.