Francesco Facchinetti denuncia Conor McGregor dopo l’aggressione: la conferma del cantante su Instagram

TV e Spettacolo

Francesco Facchinetti è tornato a parlare dell’aggressione subita da Conor McGregor, e l’ha fatto in un Instagram story che dimostra tutta la sua intenzione di farsi giustizia. Il cantante ha infatti mostrato ai propri followers la denuncia nei confronti del campione di arti marziali miste: “Qua dentro c’è tutto quello che è successo dalla A alla Z“.

Francesco Facchinetti si sfoga a Radio105: “Ho mal di testa tutto il giorno“

Francesco Facchinetti ha deciso di portare avanti la sua battaglia contro Conor McGregor dopo la brutale aggressione subita pochi giorni fa.

Il cantante è stato vittima della rabbia, a suo dire ingiustificata, del campione di arti marziali miste al termine di una tranquilla serata in un hotel di Roma. Ai microfoni del programma che conduce su Radio105, Facchinetti ha confermato di aver fatto una denuncia e di non essere assolutamente intenzionato a ritirarla: “Se dovesse chiamarmi l’avvocato di McGregor e offrirmi 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, 10 santissimi milioni di euro per ritirare la denuncia e per ritirare tutto, io direi di no“.

Il cantante non si dice interessato ai soldi ma solo alla sua salute, che lo vede combattere al momento con il mal di testa, un trauma cranico e non solo: “Non mi interessa nulla dei soldi, non mi interessa nulla dell’hype, anche perché ho mal di testa tutto il giorno, devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni, ho un trauma cranico, ho una distorsione alla rachide cervicale che non so neanche cosa voglia dire“.

Francesco Facchinetti mostra su Instagram la denuncia a Conor McGregor

Francesco Facchinetti, a conferma della giustizia che è intenzionato a farsi, ha condiviso su una Instagram story il foglio con l’effettiva denuncia nei confronti di Conor McGregor.

“Pensate che c’era qualcuno che pensava che scherzassi… qua dentro c’è tutto quello che è successo dalla A alla Z“: con queste perentorie parole il cantante ha esibito la denuncia, condividendo con i suoi followers la sua più assoluta intenzione di andare avanti nella sua battaglia.

In seguito all’accaduto sono numerosi gli amici – e non solo – che gli hanno mandato messaggi di affetto e di sostegno. Da Benjamin Mascolo che era presente a quella serata e ha assistito alla scena offrendone una testimonianza, ad Alessia Marcuzzi che su Twitter ha preso le difese dell’ex compagno scagliandosi contro chi ha fatto ironia su un fatto così grave.