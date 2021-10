Alessia Marcuzzi difende Francesco Facchinetti dopo l’aggressione di Conor McGregor: il durissimo tweet

TV e Spettacolo

Alessia Marcuzzi ha preso le difese di Francesco Facchinetti dopo la brutale aggressione subita dal cantante da parte di Conor McGregor. La conduttrice su Twitter ha tuonato contro coloro che hanno commentato ironicamente la notizia, prendendola come una goliardata piuttosto che come una vera e propria violenza fisica. “Da quando tirare un pugno è diventato normale?” si chiede arrabbiata.

Alessia Marcuzzi difende Francesco Facchinetti dopo l’aggressione

Alessia Marcuzzi è voluta intervenire sulla vicenda che ha coinvolto l’ex Francesco Facchinetti, brutalmente aggredito da Conor McGregor in un hotel di Roma.

La vicenda ha fatto il giro del web, complice anche il video-denuncia condiviso dal cantante su Instagram, in cui ha raccontato l’accaduto e ha mostrato il volto tumefatto dai pugni ricevuti dal campione di arti marziali. Tanti i messaggi di solidarietà ricevuti, dai fan agli amici e colleghi, tra cui l’ex volto del duo Benji&Fede Benjamin Mascolo, anch’egli presente in quell’hotel e che ha raccontato subito la propria versione dei fatti.

Sull’aggressione a Francesco Facchinetti è intervenuta nelle ultime ore anche Alessia Marcuzzi, ex compagna del cantante.

La conduttrice ha preso una netta posizione sulla vicenda, schierandosi al fianco di Facchinetti e difendendolo dagli ironici commenti ricevuti dopo il grave fatto.

Alessia Marcuzzi tuona su Twitter: “Io non rido per niente“

Alessia Marcuzzi su Twitter ha tuonato contro tutti coloro che hanno fatto ironia sull’aggressione subita da Francesco Facchinetti. Per molti è stata solo una goliardata, altri invece si domandano cosa abbia spinto Conor McGregor a sferrare più di un pugno sul volto del cantante.

La conduttrice ha così preso la parola e le difese dell’ex compagno: “Scusate ma da quando tirare un pugno è diventato normale ??? Cioè questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome è il grande #McGregor piovono battute? Io non rido per niente. Sono con te @frafacchinetti“.

Con questo lungo sfogo, conclusosi con un perentorio #noallaviolenza, Alessia Marcuzzi ha duramente condannato l’accaduto e tutti coloro che ne hanno fatto ironia sui social.