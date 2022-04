Allerta meteo vento, forti raffiche in centro Italia e allerta arancione in Emilia-Romagna: rischio di danni e disagi

Il forte vento di questi giorni ha portato ad emanare un'allerta meteo vento in diverse regioni d'Italia: disagi e rischi nel centro Italia, forti raffiche anche in città.

Il weekend della Palme del 2022 porta un’allerta meteo vento e potenziali disagi agli italiani che magari avrebbero voluto godersi il sole della primavera di aprile. Un forte vento, già da ieri, sta creando disagi a coloro che si trovano a dover viaggiare o avevano progettato attività all’aperto: c’è timore anche per l’eventualità di danni.

Allerta meteo-idrogeologica in Emilia-Romagna

Nella giornata di ieri la protezione civile ha diramato un’allerta per via dell’aumento della potenza del forte vento che sta investendo diverse regioni del centro Italia, come Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche.

Da ieri le raffiche sono passate da 62-74 chilometri orari a 75-77 chilometri orari. La regione Emilia-Romagna, nella giornata di ieri, ha emanato un’allerta meteo-idrogeologica di colore arancione della durata di due giorni: l’allerta rimane verde solo nella zona del ferrarese, nel bolognese e nella costa romagnola (ed in parte della pianura reggiana). Le allerte verdi sono però sparite nella giornata di oggi, in cui il vento si è intensificato.

Nella giornata di oggi le forti raffiche di vento hanno toccato soprattutto il settore costiero e appenninico e, nello specifico, il Lazio. In mare si attendono onde di anche 3,2 metri di altezza.

Val Padana: forti raffiche di vento in città come Torino e Milano

Nella giornata di oggi si avranno fortissime raffiche di vento nella zona della Val Padana: in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta forti raffiche saranno percepibili sulle città, come a Torino, Como, Milano e Varese.

Il vento sarà il Fohn. A Milano il Comune non ha emanato allerte ma ha raccomandato prudenza ai cittadini, in particolare ha consigliato di evitare di camminare vicino agli alberi ed ha chiesto maggiore attenzione a color che devono mettere in sicurezza depor, vasi e attrezzature da giardinaggio ingombranti.

Sarà invece in Maestrale a colpire Sardegna, Sicilia e Stretto di Messina.