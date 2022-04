Amici 21, la quarta puntata del serale con Maria De Filippi: ospiti, giuria e due nuove eliminazioni

Canale 5 nella prima serata di sabato 9 aprile 2022 propone il quarto appuntamento stagionale con il serale di Amici condotto come sempre da Maria De Filippi. Al fianco della presentatrice torna tutta la folta squadra di agguerriti professori ed attenti giurati, che vanteranno anche il ritorno del cantante Stash dopo lo stop per il Covid, e che si posizionerà nuovamente al fianco di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. A loro tre il compito di votare le esibizioni dei giovani talenti in gara decretando i due nuovi eliminati di puntata e di divertirsi, come il pubblico da casa, con i nuovi ospiti di questo appuntamento.

Amici: su Canale 5 la quarta puntata del serale

Sabato 9 aprile 2022 il serale di Amici affronta la sua quarta imperdibile puntata. Il serale del talent show condotto da Maria De Filippi continua spedito la sua corsa per eleggere il degno successore dell’asso pigliatutto dello scorso anno Giulia Stabile, con i 12 talenti rimasti in gara pronti a darsi battaglia a colpi di esibizioni per convincere la giuria a non eliminarli.

Protagonisti del nuovo appuntamento saranno ovviamente i professori delle tre squadre guidate, Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed anche Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che con le loro scelte direzioneranno la gara.

Le esibizioni dei giovani talenti saranno accompagnata dalle coreografie guidate dal direttore artistico Stephane Jarny, con il giudizio che toccherà alla consolidata triade Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, di ritorno dopo la quarantena per il Covid.

Amici anticipazioni: la puntata mostrerà due nuove eliminazioni ed un grande ospite

Come riportatovi nelle anticipazioni della puntata, non consultate il link se non volete rovinarvi le sorprese di questa sera, gli ospiti del quarto appuntamento puntata saranno nuovamente i comico Nino Frassica con la simpatica rubrica di Amici Over ed il graditissimo ritorno del beniamino di casa Sangiovanni.

Le loro esibizioni smorzeranno i toni serrati della gara che vedrà nuovamente l’eliminazione di due nuovi talenti della scuola che dovranno abbandonarla rinunciando al loro sogno.