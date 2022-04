Emmanuel Macron, chi è: carriera politica, vita privata e il matrimonio con Brigitte Trogneux

Emmanuel Macron è un politico, banchiere e funzionario francese. Dal 2017 è il Presidente della Repubblica francese. Conosciamolo meglio indagano nelle sue origini, nei suoi studi e nella sua vita privata.

Emmanuel Macron: origini e famiglia

Figlio di Françoise Noguès, medico, e di Jean-Michel Macron, professore di neurologia all’Università di Piccarda, Emmanuel Macron, all’anagrafe Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron nasce ad Amiens il 21 dicembre 1977. All’età di 12 anni decide eseguendo sua esplicita richiesta di battezzarsi come cristiano romano, essendo cresciuto in una famiglia non religiosa.

Il Presidente della Repubblica francese non è figlio unico, ma ha un fratello radiologo, Laurent, nato nel 1979 e una sorella nefrologa, Estelle, nata nel 1982.

Dove e cosa ha studiato Macron

Emmanuel Macron è sempre stato un vero e proprio enfant prodige, prima nel mondo della finanza e poi nel mondo della politica.

Negli anni della sua giovinezza Emmanuel Macron consegue il diploma al Liceo Enrico IV di Parigi, uno dei licei più rinomati della capitale della Francia. Nel 2004 consegue la laurea in filosofia all’Università Paris Ouest Nanterre La Défense. In seguito, studia all’Istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po) e anche all’École nationale d’administration (ENA).

I suoi primi impieghi lavorativi lo vedono come ispettore delle finanze e in banca. In seguito ha iniziato a ricoprire anche ruoli importanti nel mondo della politica.

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux: la loro storia d’amore

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux si conoscono quando lui aveva ancora 16 anni e lei invece già 41. L’amore sboccia nel corso di teatro tenuto dalla scuola che Emmanuel stava frequentando e in cui Brigitte insegnava lettere. Al tempo Brigitte era già sposata e aveva già 3 figli, ma era intenzionata a lasciare tutto per il giovane innamorato.

Per questo la loro relazione è sempre stata ostacolata dai genitori di lui che per allontanarlo dall’insegnante lo hanno mandato a studiare a Parigi.

Al termine degli studi, però, Macron torna a riprendersi la sua amata e sposa Brigitte Trogneux nel 2007 a Touquet.

L’amore tra i due dura ancora oggi. Brigitte, che proviene da una famiglia di produttori di cioccolato definisce Macron “il mio ossigeno”, lui, invece, definisce della sua amata moglie come “la mia migliore amica”.

La presunta omosessualità di Emmanuel Macron

Emmanuel Macron è sempre stato soggetto ai riflettori e ai rumors. Negli ultimi tempi girano voci su una sua presunta omosessualità, indiscrezione però sempre smentita.

In realtà, infatti, il suo matrimonio con Brigitte Trogneux sembra andare a gonfie vele e non sembra esserci aria di crisi. Il Presidente della Repubblica francese, infatti, aveva dichiarato: “Sento dire che avrei una vita nascosta. È spiacevole per Brigitte e siccome passo i miei giorni e le mie notti con lei, si domanda come io faccia”.