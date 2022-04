Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano: l’annuncio del matrimonio e la foto dell’anello di fidanzamento

Buona la seconda per Jennifer Lopez e Ben Affleck: la celebre coppia ci riprova ed ha annunciato il matrimonio con tanto di anello di fidanzamento da urlo per la cantante e attrice.

Jennifer Lopez e Ben Affleck ci riprovano: 18 anni dopo la celebre coppia annuncia un nuovo matrimonio e i fan dei Bennifer possono tornare a sognare. La novità arriva dai profili social della cantante e attrice, ma è la sorella Lynda a mostrare l’anello di fidanzamento da urlo già al dito di JLO.

I Bennifer di nuovo pronti al matrimonio: l’annuncio di Jennifer Lopez

Delusi dalla fine dei Brangelina, i fan del gossip made in Hollywood è tornata a sognare grazie al ritorno di fiamma di Jennifer Lopez e Ben Affleck – la risposta del mondo del cinema al tira e molla nostrano tra Belen e Stefano De Martino.

La celebre coppia rinominata Bennifer è tornata insieme da un anno e ora punta in grande: JLO ha annunciato sui propri profili social un importante novità e l’ha riferita nella sua newsletter riservata al suo Inner Circle, un gruppo di fan “privato” dal suo sito. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente fidanzati e pronti al matrimonio, di nuovo.

Al dito non c’è più l’anello di diamante rosa del primo tentativo (dal valore stimato di oltre 2 milioni di dollari), ma una nuova pietra da urlo mostrata dalla sorella di lei, Lynda Lopez, tramite una storia Instagram: Jennifer Lopez mostra uno smeraldo enorme tempestato di diamanti.

La sorella ha scritto “È successo questo” mostrando proprio la foto del brillante.

L’anello di Jennifer Lopez – Fonte: Lydia Lopez (Instagram)

Jennifer Lopez e Ben Affleck, sì al matrimonio: la storia dei Bennifer

Il grande passo dei Bennifer non è una novità per i fan della coppia: già agli inizi del 2000 erano andati molto vicini al sì all’altare, ma quella storia d’amore che aveva emozionato Hollywood si è fermata prima. Da allora, le strade si sono divise: Ben Affleck si è sposato con Jennifer Gardner – conosciuta sui set di Pearl Harbor e Daredevil – e con lei ha avuto 3 figli.

Il matrimonio è finito nel 2015, il divorzio è arrivato due anni dopo e l’attore ha poi intrapreso una breve relazione con l’attrice cubana Ana De Armas.

Jennifer Lopez, invece, non è nuova ai matrimoni: nel 1997 ha sposato il cubano Ojani Noa, nel 2001 il ballerino Cris Judd. Quindi la relazione con Affleck dal 2002 al 2004 e poi il terzo matrimonio con Marc Anthony. La coppia ha divorziato nel 2014 e la nuova grande storia d’amore per JLO è stata quella con lo sportivo Alexander Rodriguez – con il quale si sarebbe dovuta sposare. Al termine, ecco di nuovo i Bennifer per la nuova saga di una love story migliore di molti film presenti nella loro filmografia.