Jessica Selassié e Barù invitati al matrimonio di Davide Silvestri? A Verissimo l’attore punzecchia l’amico

A Verissimo Barù viene messo nuovamente alle strette sul reale sentimento per Jessica Selassié. In studio Davide Silvestri gli lancia la stoccata in diretta.

Barù e Davide Silvestri, archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip in cui si sono conosciuti, raccontano oggi a Verissimo la loro speciale amicizia. L’attore è prossimo alle nozze e l’ex coinquilino sarà tra gli invitati, tra i quali potrebbe esserci anche Jessica Selassié. Barù ribadisce ulteriormente di non essere innamorato della Princess, mentre Davide sarebbe intenzionato a farli mettere insieme: il siparietto.

Barù e il reale sentimento per Jessica Selassié: l’ex Vippone messo alle strette

Al Grande Fratello Vip hanno creato una formidabile coppia di scherzi, giochi e momenti di puro divertimento all’interno della Casa.

Davide Silvestri e Barù hanno costruito un’amicizia che tuttora prosegue oltre il reality, dove hanno riscosso un notevole successo raggiungendo entrambi l’ambitissima finale, poi vinta da Jessica Selassié. Amicizia ulteriormente consolidata dalla decisione di Davide di invitare Barù al suo matrimonio, in programma entro l’anno.

Oggi pomeriggio Silvia Toffanin ospita a Verissimo la coppia di amici per una chiacchierata che verte anche sulla vincitrice del reality: Jessica Selassié. Barù in studio, al termine di una clip che ripropone alcune dichiarazioni della Princess su di lui, confessa: “Che carina, le voglio bene“.

Davide però lo punzecchia subito: “Fa finta di non capire“.

Davide Silvestri punzecchia Barù: “Li farò mettere insieme“

Tutti in studio, pubblico compreso, non credono alla semplice amicizia tra i due e Silvia Toffanin chiede nuovamente a Barù se sia innamorato o meno di Jessica. L’ex gieffino ribadisce la propria posizione, spiegando come non esista alcun interesse verso la Princess se non una semplice e sincera amicizia: “Non sono innamorato, vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita.

Le voglio bene, la guardavo come un affetto, un amore profondo per un’amica“.

Silvia Toffanin però vuole vederci chiaro e chiede a Davide Silvestri se Jessica sarà tra gli invitati al suo matrimonio. L’attore risponde: “Io non ho nulla contro di lei, anzi. Perché non invitarla? Così almeno li faccio mettere insieme“. L’ex Vippone si propone così “Cupido” della situazione e lancia una divertente stoccata all’amico: “Visto che la gente pensa che è colpa mia, invece li farò mettere insieme. Almeno vediamo se è colpa mia o colpa sua“.