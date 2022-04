Reazione a Catena, la concorrente Lucia Menghini morta in un incidente: la parole di dolore di Marco Liorni

Lucia Menghini faceva parte della squadra delle Pignolette in cui comparivano anche altre due sue care amiche: di poche ore fa la terribile notizia dell'incidente e le drammatiche parole di Marco Liorni

È morta in Giordania, dove si trovava per una vacanza, Lucia Menghini, storica concorrente di Reazione a Catena. La Menghini ha avuto un incidente stradale mentre si trovava in vacanza: la notizia della morte è stata data da Marco Liorni, conduttore del programma, che ha voluto dire addio alla Menghini con un post commemorativo.

Lucia Menghini, la partecipazione a Reazione a Catena con le Pignolette

Lucia Menghini aveva partecipato a numerose puntate di Reazione a Catena con le sue amiche e compagne di squadra, Le Pignolette: Ilaria Presilla e Serena Becchetti. Le ragazze erano state soprannominate “le pignolette” dopo che avevano spiegato di essere delle maniache della perfezione.

Dal suo account Instagram, negli scorsi giorni, si potevano vedere le immagini che la ritraevano in Giordania, mentre passava momenti spensierati in compagnia delle amiche. Lucia Menghini aveva 31 anni ed era una dottoressa, e si stava specializzando in anestesiologia all’ospedale di Spoleto: era originaria di Foligno.

Per il momento non si hanno ancora informazioni riguardanti la dinamica dell’incidente e l’esatta causa della morte della ragazza: alcune fonti riportano che le due ragazze che erano con lei sarebbero rimaste gravemente ferite.

Quella in Giordania era una vacanza organizzata da tempo, una boccata d’aria in una quotidianità di lavoro e fatica che la giovane si era concessa.

Marco Liorni ricorda Lucia Menghini: “Aveva il sogno di diventare anestesista”

Un’ora fa Marco Liorni ha pubblicato il post in cui ha annunciato la morte di Lucia Menghini: “Ciao Lucia, riposa in pace.

Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie.

Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista”. Il conduttore ha anche colto l’occasione per fare le condoglianze alla famiglia della ragazza: “Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene”.