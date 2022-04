Ulisse, Il piacere della scoperta – La notte del Titanic: riprende il viaggio di Alberto Angela

Ulisse, Il piacere della scoperta - La notte del Titanic va in onda con il racconto di Alberto Angela. Scopri le anticipazioni del primo appuntamento con la trasmissione.

Sabato 9 aprile 2022 riprende l’interessante viaggio di Alberto Angela tra i meandri della divulgazione televisiva. L’apprezzato conduttore che recentemente ha compiuto 60 anni torna ad occupare la prima serata di Rai1 con un nuovo appuntamento di Ulisse: Il piacere della scoperta per il ritorno in televisione ed il via della nuova stagione ci parlerà de La notte del Titanic. A centodieci anni di distanza dal suo affondamento il conduttore accompagnerà il pubblico nei luoghi simbolo che hanno segnato le vicende di questo transatlantico naufragato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912.

Ulisse, Il piacere della scoperta – La notte del Titanic: Alberto Angela conduce il primo appuntamento

Rai1 ritorna ad essere la casa della grande divulgazione con il suo programma più apprezzato.

Nella prima serata di sabato 9 aprile 2022 ritorna sul canale la nuova edizione di Ulisse: Il piacere della scoperta, il programma condotto con successo da Alberto Angela.

L’apprezzato conduttore nel primo appuntamento si occuperà di parlarci de La notte del Titanic a qualche giorno dal centodecimo anniversario del naufragio del transatlantico giudicato all’epoca inaffondabile.

Ulisse, Il piacere della scoperta – La notte del Titanic: cosa vedremo nel primo appuntamento

A parlare del primo appuntamento con la trasmissione è stato lo stesso Alberto Angela che nel corso di una intervista all’Ansa ha anticipato cosa vedremo su Rai1 nella prima serata di sabato 9 aprile 2022.

In Ulisse, Il piacere della scoperta – La notte del Titanic il divulgatore andrà a spasso tra i luoghi che hanno segnato la storia del transatlantico affondato 110 anni fa e, come da lui stesso raccontato: “Saremo a Belfast, dove è stato realizzato, e dove furono costruite anche le navi gemelle, l’Olympic e il Britannic, e in Groenlandia, dove si è formato l’altro grande protagonista di questa storia, l’iceberg.

E poi a Southampton, da dove il Titanic è partito per il suo viaggio inaugurale verso New York; a Londra, dove è allestita una mostra con gli oggetti appartenuti ai passeggeri”.