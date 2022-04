Alberto Angela compie 60 anni oggi: perché le donne lo amano e come il divulgatore è diventato un sex symbol

Alberto Angela da anni accompagna gli italiani in giro per il mondo alla scoperta delle meraviglie del nostro pianeta e, non a caso, è ad oggi una delle icone più amate del piccolo schermo.

Seguendo le orme del padre, Alberto Angela ha fatto della divulgazione l’obiettivo principale della sua carriera, indubbiamente costellata di successi televisivi. La sua carriera in quest’ambito inizia nel 1990 e da allora sono seguiti numerosi programmi come Passaggio a Nord Ovest, Ulisse – Il piacere della scoperta e il più recente Meraviglie. Negli ultimi anni, inoltre, la sua popolarità è assolutamente esplosa, diventando un vero e proprio sex symbol sul web, dove molto spesso sono nate pagine in suo onore.

Perché Alberto Angela ha fatto innamorare il pubblico

Seppur molto riservato riguardo la sua vita privata, è noto che Alberto Angela è sposato dal 1993 con Monica e dalla loro relazione sono nati tre figli (Riccardo, Alessandro ed Edoardo).

Ad oggi sono tra le coppie più invidiate d’Italia proprio per il loro forte legame e le passioni comuni, come il nuoto. Intervistato da Io Donna, Angela ha infatti raccontato: “Vado in piscina tutte le mattine, prima di lavorare: faccio 60 vasche al giorno, a volte 10 in cinque minuti. Il nuoto è armonico, non rischio traumi muscolari e mi scarica i nervi“.

Che sia questo il segreto del suo successo? Senza dubbio contribuisce, ma il pubblico si è innamorato del conduttore soprattutto grazie ai suoi modi sempre pacati e alla sua incredibile capacità di comunicazione, che hanno reso i suoi programmi dei veri e propri successi.

Negli ultimi anni, infatti, sono nate moltissime fanpage sui social in suo onore e sembra aver ottenuto un grande seguito da parte degli utenti social.

Alberto Angela, chi è il divulgatore che oggi compie 60 anni

Alberto Angela oggi compie 60 anni, nasce a Parigi nel 1962 ed è figlio del noto divulgatore scientifico Piero Angela. Sin da piccolo ha spesso accompagnato il padre nei suoi viaggi, appassionandosi ben presto al complesso mondo delle scienze.

Non a caso, dopo il diploma in Francia, si è iscritto alla facoltà di Scienze Naturali de La Sapienza di Roma, laureandosi con il massimo dei voti (e vedendo anche pubblicare la sua tesi). Subito dopo si è dedicato all’attività di ricerca. Per oltre 10 anni ha infatti partecipato a scavi in tutto il mondo.

In parallelo ha iniziato ad insegnare e, poco dopo, ha iniziato a lavorare come conduttore per la Televisione Svizzera Italiana – dove nel 1990 aveva un programma dal titolo Albatros.

Nel 1993 insieme al padre ha critto Il pianeta dei dinosauri, proposto nello stesso anno su Rai1 e per il quale ha personalmente curato tutti i suoi interventi.

Come il pubblico più affezionato ricorderà, a questa piccola avventura sono seguiti poi i servizi per Superquark, sempre insieme a Piero Angela, e da lì la sua carriera di divulgatore è decollata. Con il già citato Ulisse – Il piacere della scoperta, Alberto Angela ha vinto inoltre il Premio Flaiano per la televisione.

I suoi modi di fare, sempre molto semplici e i toni pacati sono stati oggetto di imitazione da parte di Neri Marcorè all’interno del programma satirico L’ottavo nano. Nel corso di un’intervista per Carta Bianca, è stata riproposta una clip dell’imitazione da parte del comico e in quell’occasione Alberto Angela è apparso molti divertito e affatto infastidito dal particolare omaggio, confermando ancora una volta di avere un carattere piuttosto affabile.