Alberto Angela chi è la moglie Monica: quando si sono sposati, cosa fanno i loro figli e con quali studi

Alberto Angela è il divulgatore e conduttore tra i più amati della televisione italiana; non solo, negli ultimi anni il suo fandom lo ha “incoronato” volto tra i più sexy del panorama artistico attuale.

Alberto Angela è un uomo molto riservato e, mentre si conosce molto su suo padre Piero Angela, della famiglia del divulgatore si hanno poche notizie se non che è sposato e ha tre figli.

Monica, chi è la moglie di Alberto Angela e i loro figli

Era all’inizio della sua carriera quando Alberto ha conosciuto Monica, e da allora non si sono più separati; infatti dopo qualche anno di fidanzamento si sono sposati nel 1993.

I due hanno tantissime passioni in comune come ad esempio lo sport, l’arte, i viaggi e il cinema. Dal matrimonio sono nati 3 figli: Riccardo del 1998, Edoardo classe 1999 e Alessandro nato nel 2004.

Anche sui figli della coppia si sa poco, anche se qualcosina sarebbe trapelata dai social, il secondogenito sarebbe fidanzato, mentre il più grande, Edoardo sembra avere nel DNA lo stesso talento negli studi del papà e del nonno. Ha infatti studiato Scienze dei Materiali all’Imperial College di Londra.

Il conduttore ha raccontato che il vero collante della famiglia è la moglie Monica che è per lui un porto sicuro che gli ha sempre trasmesso molta forza nei momenti difficili, soprattutto nel 2002 quando ha rischiato di essere ucciso con la sua troupe dopo un rapimento sul confine tra il Niger e l’Algeria.

Alberto Angela: studi e carriera del divulgatore

Alberto Angela è un paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano, figlio del noto Piero Angela e di Margherita Pastore; ha affiancato spesso il padre nelle sue ricerche e nel suo lavoro, prendendo da lui la passione per la paleontologia.

Per circa una decina di anni svolse l’attività di ricerca sul campo di resti fossili di antenati dell’uomo; poi iniziò a dedicarsi alla professione che lo ha reso più noto grazie anche alla televisione, il divulgatore scientifico.

In questo settore ha realizzato molte riprese e servizi, andando in tutti i continenti e facendo conoscere etnie e culture in via d’estinzione a noi sconosciute, come ad esempio quella dei Boscimani e dei Pigmei.

Ha cominciato a lavorare per la televisione svizzera italiana come conduttore di Albatros. Ha poi scritto insieme al padre Il pianeta dei dinosauri, Superquark e Viaggio nel cosmo per Rai 1. Ma i programmi che più lo hanno reso noto e famoso sono stati Ulisse – il piacere della scoperta di cui lui è conduttore e, insieme al padre, l’autore e Meraviglie.

Ciò che lo rende unico e gli ha permesso di avere molto successo anche tra i più giovani, è la sua capacità di utilizzare un linguaggio non troppo complesso e un tono affabile.

Albero Angela è anche un giornalista pubblicista; ha lavorato per alcuni periodici importanti, quali La Stampa e La Voce di Indro Montanelli.