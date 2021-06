Oggi giovedì 3 giugno 2021 in prima serata, a partire dalle ore 21.25, su Rai1 ritorna Ulisse: il piacere della scoperta con un nuovo appuntamento che sarà incentrato sul nostro amato pianeta Terra. Alberto Angela ci condurrà in un viaggio che avrà proprio la Terra come unica protagonista e cercherà di rispondere ad alcune domande che riguardano il clima, le risorse e l’ambiente. Le anticipazioni della puntata di oggi che vedrà un ospite d’eccezione: Piero Angela.

Ulisse: il piacere della scoperta, continua l’appuntamento del giovedì con Alberto Angela su Rai1

La trasmissione di divulgazione scientifica Ulisse: il piacere della scoperta è ormai ritornata al suo appuntamento settimanale fisso, in questo caso di giovedì, al quale i tanti fan avevano dovuto rinunciare per le vicende legate ai cambi di palinsesto di un mese fa.

Quindi dopo il blocco della messa in onda delle puntate di questo ciclo primaverile, Alberto Angela accompagnerà nuovamente i telespettatori con un nuovo appuntamento che andrà in onda questa sera alle 21:25 su Rai1 e che riguarderà da vicino la Terra.

Ulisse: il piacere della scoperta, la puntata di oggi con un ospite d’eccezione

La puntata di questa sera verterà su temi etici che riguardano da vicino tutti noi e cercherà di sensibilizzare gli spettatori su quello che sa accadendo in seguito ai cambiamenti che stanno portando le nostre azioni.

I cambiamenti in questione sono stati da sempre un focus importante per la trasmissione di Rai1 che coglierà l’occasione per sfogliare il proprio album di ricordi e ripercorrere le tappe raccontate da Ulisse.

Proprio per questo motivo la puntata si arricchirà di un ospite di eccezione: Alberto farà da padrone di casa con suo padre Piero Angela e condurrà un’intervista che si preannuncia come sempre interessante e stimolante.

Piero racconterà dunque in qualità di testimone tutti quei cambiamenti che lui stesso nel corso della sua vita e della sua esperienza professionale ha più volte raccontato.

Come riportato dallo stesso comunicato stampa della Rai le domande alle quali la trasmissione cercherà di rispondere saranno le seguenti: “Qual è lo stato di salute della Terra, questo pianeta così piccolo, così fragile e vulnerabile? Quali sono i danni che abbiamo creato all’ambiente con i nostri comportamenti? Quante risorse naturali consumiamo nella vita quotidiana? Siamo ancora in tempo per rimediare? E come?”.

Per scoprire le risposte ai fan non resta che fissare l’appuntamento con Ulisse: il piacere della scoperta per questa sera alle 21:25 su Rai1.

