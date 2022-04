Veronica Peparini e i problemi di Andreas Muller, a Verissimo svela: “Momento difficile da superare insieme”

In video-collegamento con Verissimo, Veronica Peparini ha parlato del difficile periodo che il compagno Andreas Muller sta attraversando. Il ballerino aveva dato sfogo al suo momento no ma, al suo fianco, è rimasta sempre presente la coreografa che smentisce ogni voce di crisi sul loro conto: la confessione.

Veronica Peparini parla del periodo negativo di Andreas Muller

Non è un periodo semplice per Andreas Muller, come raccontato pochi giorni fa dallo stesso ballerino su Instagram. Rispondendo alle domande di alcuni followers, aveva parlato di una serie di problemi che l’hanno portato ad allontanarsi momentaneamente alle scene.

Non solo un’operazione al menisco rimandata, ma anche problemi legati all’ansia e ad un malessere generale che lo stanno affliggendo.

Oggi pomeriggio, in video-collegamento con Verissimo assieme ad Anna Pettinelli, la compagna del ballerino Veronica Peparini ha parlato del suo momento no: “Lui vive un momento difficile, ma più che difficile, umano, come tante persone che hanno momenti alti e momenti bassi. Normale che ci siano e lui ha voluto condividerlo con tutti quanti. Ha preferito parlare di questa cosa perché per lui è stato giusto così“.

Veronica Peparini zittisce le voci di crisi: “Cerchiamo di supportarci“

Veronica Peparini spiega come i problemi di Andreas Muller abbiano coinvolto, inevitabilmente, anche i suoi affetti più cari: “Quando uno non sta al massimo, si ripercuote in tutta la sua vita e nelle persone che hai accanto.

Ed è anche giusto così, altrimenti sarebbe finto“.

Dopo le dichiarazioni del ballerino su Instagram, molti hanno ipotizzato che tra i problemi ci fosse anche una crisi in corso con la Peparini. Voci però smentite dalla coreografa, che parla anzi dell’importanza di stargli vicino in questo momento: “Con questo non significa che ci sia un problema tra me e lui, anzi, cerchiamo di supportarci anche nei momenti difficili.

L’amore è anche questo, non è solo il momento idilliaco. C’è anche il momento difficile da superare insieme, speriamo di farcela“.