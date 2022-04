Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto sposi, il matrimonio sarà a Venezia: il motivo svelato a Verissimo

Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta raccontano la loro storia d’amore per la prima volta ospiti a Verissimo. La coppia, che a breve coronerà il loro sogno convolando a nozze, anticipa alcuni dettagli sulla cerimonia e svela di trovarsi nel pieno dei preparativi. La location sarà la meravigliosa cornice di Venezia, come annunciato a Silvia Toffanin: il motivo della scelta.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno a Venezia: la scelta di cuore

Dopo il ritiro dalle competizioni agonistiche che l’hanno resa nel corso degli anni la ‘Divina’ del nuoto, per Federica Pellegrini è ora tempo di guardare al futuro.

E, tra i progetti in programma, spicca anche il matrimonio con il compagno Matteo Giunta. La coppia è oggi ospite a Verissimo e, oltre ad aver annunciato la data delle nozze in programma per l’estate, ha ripercorso il loro idillio d’amore. Dalla conoscenza sulle vasche di nuoto ad oggi, i due si sono frequentati anche fuori dalle piscine e si sono innamorati.

Dopo l’ultimo complicato biennio vissuto, Matteo Giunta si augura che questa volta la cerimonia si possa effettivamente celebrare: “Speriamo non succedano altri fatti gravi, gli ultimi due anni e mezzo sono stati particolarmente difficili“.

La nuotatrice, parlando della location che li vedrà marito e moglie, confessa di aver fatto una scelta di cuore: “È la mia terra, la mia città d’origine, e quindi sarà Venezia“. E, parlando dei preparativi, confessa: “Non credevo che l’organizzazione del matrimonio fosse così complicata. Però abbiamo iniziato, siamo a buon punto. Sappiamo dove, ma sulla data ci dobbiamo ancora lavorare“.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i preparativi per la cerimonia

Matteo Giunta si dice emozionato e in trepidazione per il grande evento prossimo a concretizzarsi: “Vorrei arrivasse subito, più che altro per i preparativi che sono faticosi.

Ma non riesco ad immaginarmelo“.

Federica Pellegrini non vede l’ora di indossare il fatidico abito da sposa, desiderosa di vedere la reazione del suo Matteo: “Ogni tanto penso e cerco di immaginarmi la sua reazione e la mia, sarà una valle di lacrime ma spero di no. Voglio vederlo emozionato“. La ‘Divina’ del nuoto svela anche la grande emozione che sta vivendo il padre, pronto a supportarla in questo importante passo: “Lui dovrà accompagnarmi e sarà super emozionato, è una vita che pensa a quel momento“.