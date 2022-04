Federica Pellegrini e Matteo Giunta svelano la data del matrimonio: “Vogliamo coronare la nostra storia”

Nozze in vista per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la coppia annuncia il periodo e il luogo del loro matrimonio, ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo.

Questa volta ci siamo davvero: Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato la data e il luogo del loro matrimonio, dopo il recente rinvio che aveva deluso i fan della “Divina”. La coppia, ospite di Verissimo nella puntata di domenica 10 aprile, ha scelto un luogo molto importante per la campionessa olimpica.

Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta si farà nell’estate del 2022

A gennaio, Federica Pellegrini aveva annunciato un intoppo nel coronamento del suo sogno d’amore con Matteo Giunta. Un rinvio a sorpresa: “Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022“.

Il problema era la pandemia e l’aumento dei casi da Covid-19, ma gli ultimi mesi la situazione è decisamente cambiata: “Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme” ha detto la Pellegrini a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domenica 10.

Qui, per la prima volta insieme a Matteo Giunta, ha anche svelato data e luogo: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia“. Una scelta di cuore, quindi, ma non è tutto medaglia d’oro quel che luccica: “Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto“.

L’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta: il racconto della Divina

Nella stessa puntata, secondo quanto riportano le anticipazioni del programma di Silvia Toffanin, Federica Pellegrini ha parlato anche della proposta fatta dal compagno: “È stato un momento che non dimenticherò mai.

Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo“.

Prima di condividere una vita insieme, i due sono stati infatti fianco a fianco sulle vasche: “Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti“.

L’annuncio del loro rapporto risale proprio dopo il ritiro dalle gare di Federica Pellegrini, regina del nuoto italiano: “È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo“.