Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano: la proposta e il fatidico “sì” della campionessa

Gossip

Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto sposti, con la proposta dell’allenatore che ha visto la Divina rispondere con il fatidico “sì”. Matrimonio in vista, dunque, per la coppia che su Instagram pubblica le foto del momento, con Federica Pellegrini raggiante con l’anello al dito. Dopo il ritiro, la campionessa di nuoto è uscita allo scoperto con il compagno Matteo Giusta con cui ha dichiarato di avere tutta l’intenzione di mettere su famiglia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta verso le nozze: la proposta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato su Instagram le nozze, con foto romantiche della proposta a cui la Divina ha risposto “sì”.

La campionessa di nuoto, nel post, scrive: “Io e te e tutto il mondo fuori“, citando la celebre canzone di Vasco Rossi e aggiungendo il simbolo dell’infinito. Nella foto un tenero bacio con Matteo Giunta, in ginocchio come vuole la tradizione per la proposta.

Anche l’allenatore che ha rubato il cuore di Federica Pellegrini pubblica la foto su Instagram: “Sono un ‘ragazzo’ fortunato… (ha detto si)“, si legge in didascalia, e stavolta la citazione è di Jovanotti.

Nell’immagine una raggiante Pellegrini con l’anello in vista, una splendida gemma che svetta sull’anulare.

Le congratulazioni per l’annuncio del matrimonio

Tantissimi i fan e i personaggi pubblici che si sono congratulati con la coppia per la proposta. Melissa Satta, Francesca Michelin, la pallavolista Paola Egonu, e anche la Federnuoto. Tanti altri poi che commentano il post esprimendo la gioia per questo momento speciale per la campionessa di nuoto e il futuro sposo.

Anche Alessandro Pellegrini, fratello della Divina, si unisce ai festeggiamenti e commenta: “L’addio al celibato te lo organizzo io” sotto il post di Matteo Giunta.

Il futuro cognato pubblica poi una foto sul suo account Instagram, in cui abbraccia la sorella esprimendo la sua felicità per la notizia, con la splendida cornice di Venezia a impreziosire il momento.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: l’amore dopo il nuoto

Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono usciti allo scoperto dopo il ritiro dal nuoto della Divina. Un grande cambiamento, a cui Pellegrini ha raccontato deve ancora abituarsi, con la nuova normalità che le permette di vivere la storia d’amore alla luce del sole. Solo il primo passo, la coppia sembra infatti decisissima a mettere su famiglia, con la campionessa che si dice pronta anche ad avere figli insieme al compagno, presto marito.