Federica Pellegrini, l’amore con Matteo Giunta: “Ci stiamo abituando”. Cos’è cambiato dopo il ritiro della Divina

Gossip

Federica Pellegrini racconta la sua nuova vita, dopo il ritiro dal nuoto con l’ultima gara alle Olimpiadi di Tokyo. In questo difficile passaggio, la Divina può contare sulla vicinanza di Matteo Giunta, ex allenatore con cui è finalmente potuta uscire allo scoperto. Ora Federica Pellegrini si gode la sua relazione alla luce del sole, mentre si prepara alla sua entrata ufficiale nel Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, in cui è stata eletta in quota atleti.

Federica Pellegrini, la relazione alla luce del sole con Matteo Giunta

La campionessa di nuoto si racconta al Corriere della Sera, tra l’addio al nuoto e la nuova vita che l’aspetta.

Una parte sarà al fianco di Matteo Giunta, con cui è potuta finalmente uscire allo scoperto: “Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere. In questi anni non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso in pubblico, tenevamo separati i ruoli, anche se era il segreto di Pulcinella. Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti ‘che roba strana’“.

Matteo Giunta, racconta Federica Pellegrini, è molto riservato e vecchio stile, un tratto che le piace particolarmente. L’allenatore, 39 anni, e la campionessa, 33 anni, sono andati a convivere e insieme hanno affrontato la fine della carriera della Pellegrini, conclusasi a Tokyo 2020.

L’addio al nuoto di Federica Pellegrini

La Divina ha raccontato anche degli ultimi mesi, in cui si è congedata dalla sua grande passione dopo la partecipazione alla quinta Olimpiade, un record. “Se l’Olimpiade fosse stata nel 2020, dopo i Mondiali vinti a Gwangju l’anno prima, l’obiettivo sarebbe stato una medaglia. Però dopo 6 settimane di lockdown, il Covid, un anno in più, gli obiettivi sono cambiati: non ne ho fatto un dramma“, spiega Federica, “Quest’anno il mio corpo mi ha dato segnali, non sarei riuscita a chiedergli di più“.

L’addio è avvenuto come lo desiderava, non per un infortunio o gareggiando per anni senza più raggiungere il vertice, ma dopo un “momento molto particolare, qualche giorno prima della finale, di colpo ho capito che avevo dato tutto quello che potevo a questo sport“.

Il rapporto con Valentino Rossi

Federica Pellegrini non è stata l’unica ad annunciare il ritiro, anche un’altra stella dello sport italiano ha appeso il casco al chiodo, Valentino Rossi. Il campione ha inoltre annunciato di aspettare una bambina insieme alla compagna, Francesca Sofia Novello.

“Su questo non siamo allineati! Adesso sarebbe anche impossibile perché devo gareggiare“, dichiara in merito Federica Pellegrini, “Quanto al suo ritiro, devo dire che me lo sentivo: ci sono state un po’ di coincidenze tra me e lui, dopo il Covid ci siamo anche avvicinati, ci siamo sostenuti a vicenda. Alla nostra età, penso abbia dato una mezza mazzata a entrambi…“.