La modella e compagna di Valentino Rossi, Francesca Maria Novello, ha condiviso un nuovo scatto in cui mostra la pancia, pochi giorni dopo l’annuncio della gravidanza. Nel messaggio, dimostra di trovare ancora strana la sensazione che l’accompagnerà per i prossimi mesi prima dell’arrivo della figlia, la prima per lei e il Dottore.

Francesca Maria Novello mostra la “pancina”: la foto e il messaggio per la figlia

Pochi giorni dopo l’annuncio di Valentino Rossi, l’influencer 27enne originaria di Arese ha condiviso con i proprio follower un nuovo scatto. Foto con tramonto alle spalle, ma si intravede bene il primissimo accenno di “pancina“, come la definisce lei.

La gravidanza è già a buon punto, dal momento che Rossi e Francesca Maria Novello hanno annunciato di stare aspettando una bambina.

A tal proposito, lei stessa ha scritto: “Hello pancina. Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto, mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula“. Ha poi aggiunto: “Mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda“. Tanti i cuori e i commenti di auguri da parte di altri vip, come Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia e Valentina Fradegrada.

Valentino Rossi e Francesca Maria Novello presto genitori: l’annuncio

Come detto, la foto arriva dopo l’annuncio ufficiale in pieno stile “Dottore”. Valentino Rossi ha voluto dare la notizia al mondo dopo un altro importante passo, ovvero il ritiro dalle corse in MotoGP. Per l’occasione, si è mostrato con un camice da dottore e “terminata la visita” sulla Novello, ha scritto: “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina“. Insieme da tre anni, ora i due sono pronti a vedere allargata la famiglia, per un nuovo importante passo che coinvolgerà non solo la sfera lavorativa di uno dei piloti più famosi nella storia delle corse, ma anche quella privata.

Non stupisce quindi che la Novello sia ancora stranita da tutte queste sensazioni, in attesa di quando arriverà davvero la piccola Rossi: allora, sarà travolta da ben altre emozioni.