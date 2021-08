Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo il riposo post-gara dopo aver preso parte alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo essere usciti allo scoperto come coppia, l’allenatore e la nuotatrice non hanno più paura di mostrarsi insieme e nelle ultime ore sono emerse interessanti notizie su di loro.

Federica Pellegrini e la dedica di Matteo Giunta: “Mi mancherà allenarti”

Federica Pellegrini è una delle protagoniste indiscusse dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La nuotatrice italiana ha fatto emozionare i suoi fan prendendo parte all’ultima finale della sua vita, conquistando il record delle 5 partecipazioni olimpiche.

I suoi discorsi hanno commosso il pubblico da casa e hanno portato alla luce l’affetto provato per le persone che da tempo la sostengono. Come è ormai noto, Federica ha voluto spendere parole speciali anche per Matteo Giunta, il suo allenatore, parlando apertamente dell’amore che da tempo li lega. Dopo anni di indiscrezioni e avvistamenti, la Pellegrini e Giunta sono usciti allo scoperto come coppia e ora che non c’è più nulla da nascondere, anche lui ha pensato di condividere con il mondo i suoi sentimenti.

Sul profilo Instagram dell’allenatore, è apparso in queste ore un post interamente dedicato alla nuotatrice.

“Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili” scrive lo sportivo. “Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente” continua ripercorrendo gli anni trascorsi fianco a fianco.

Federica Pellegrini convive con Matteo Giunta: il nuovo inizio

Nel messaggio dedicato alla sua Federica, Matteo non ha nascosto che in passato vi sono stati momenti complessi.

“Ogni volta che sei ‘caduta’, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ció che era tuo…” ha commentato orgoglioso.

“Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo” ha poi ammesso parlando della fine del suo percorso. “É tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…” ha concluso.

Conclusa l’esperienza come atleta, per Federica è arrivato un nuovo impegno come membro del Comitato Olimpico Internazionale.

A quanto pare però questa non è l’unica novità nella vita della Pellegrini. Qualche giorno fa, il settimanale Oggi aveva rivelato che Matteo si era trasferito nella casa di Federica. Giunta avrebbe preso anni fa casa a Verona, per stare al suo fianco, ma solo negli ultimi mesi i due avrebbero deciso di convivere.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: un momento di pausa prima del nuovo impegno

Il dolce messaggio di Matteo Giunta è stato seguito dalla risposta di Federica, che smorzando un po’ il romanticismo del momento ha ricordato al fidanzato i prossimi impegni.

“Veramente dobbiamo preparare l’ISL…vedi un po’ te” ha commentato infatti la nuotatrice, citando il prossimo impegno previsto dal 26 agosto al 30 settembre. In quest’occasione, la Pellegrini darà l’addio definitivo alle gare.

Prima di rituffarsi in vasca per gli ultimi allenamenti agonistici, Federica e Matteo sono riusciti a trovare un momento per cenare insieme e hanno deciso di condividere qualche istante della loro serata sui social. Nelle ultime ore, la Pellegrini ha pubblicato alcune stories, fotografando il cibo giapponese mangiato in compagnia di Giunta a Casa Italia.

Fra gli scatti è apparso anche l’allenatore, fotografato seduto a tavola di fronte alla nuotatrice. “Dinner time” ha scritto Federica, che ha inquadrato anche i bicchieri di bollicine posti di fronte a entrambi. Forse, la coppia ha voluto brindare a quanto accaduto negli ultimi giorni e magari anche al compleanno della nuotatrice, che il 5 agosto compie 33 anni.

Matteo Giunta a cena con Federica Pellegrini

Fonte: Instagram

Federica Pellegrini festeggia il compleanno: gli auguri di Matteo Giunta

Pochi istanti fa, sul profilo Instagram di Matteo Giunta ha comparso il secondo post nel giro di poche ore dedicato a Federica Pellegrini. L’allenatore ha voluto condividere un selfie scattato presumibilmente ieri sera, in compagnia dello chef che ha cucinato la loro cena a base di sushi. “Happy Fabulous 33“ ha scritto Giunta, accompagnando lo scatto in cui lui e la fidanzata sorridono felici vicini al cuoco.

Notando l’improvvisa “loquacità social” del suo compagno, Federica ha reagito nuovamente con grande ironia al suo gesto. “Ormai ti stai lasciando andare“ ha infatti commentato aggiungendo dei cuori e delle faccine che ridono.