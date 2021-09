Gossip

L’intervista di Federica Pellegrini a Verissimo promette di essere particolarmente interessante per i fan della campionessa, ritiratasi dal nuoto dopo le Olimpiadi di Tokyo di quest’estate. Ora la aspetta una vita nuova al fianco del compagno ed ex allenatore Matteo Giunta e, a quanto pare, la Pellegrini starebbe pensando di diventare mamma.

Federica Pellegrini pronta a diventare mamma: le sue parole

Una vita in vasca e ora una nuova da costruire: Federica Pellegrini ha tolto la cuffia e il costume e a Silvia Toffanin ha raccontato quali sono i suoi piani per il post-carriera.

“Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva” ha dichiarato nelle anteprime d Verissimo. Poi, ha rivelato di essere pronta a diventare mamma: “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla“.

Possibile quindi che a breve arriverà un fiocco a casa di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la cui relazione è stata tenuta segreta per un motivo ben preciso: “Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati.

Abbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa” ha dichiarato.

Federica Pellegrini e l’amore con Matteo Giunta: “È la persona migliore che conosco”

Nel corso della sua ospitata a Verissimo, la Pellegrini ha parlato anche del suo compagno e di quello che, stando a quanto ha detto, potrebbe presto diventare il padre di suo figlio/a e col quale è andata recentemente a convivere.

Su Matteo Giunta ha detto: “Matteo è la persona migliore che conosco“. Di recente, ha parlato così della loro storia: “Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere. In questi anni non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso in pubblico, tenevamo separati i ruoli, anche se era il segreto di Pulcinella. Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti ‘che roba strana“.

Infine, a Verissimo ci sarà spazio anche per esplorare aspetti della sua carriera appena terminata: “Noi atleti spesso siamo visti come dei robot che non sbagliano mai e preparati a tutto, ma non è vero.

L’Olimpiade porta un livello di stress psicofisico altissimo che non tutti reggono“. La campionessa olimpica ha poi commentato anche gli attacchi di panico di cui ha sofferto: “Li ho tenuti sotto controllo, anche se non passano mai del tutto. Impari a conviverci e a combatterli, ma ci sono sempre“.