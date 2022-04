Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate da lunedì 11 aprile a venerdì 15 aprile: la trama

Il paradiso delle signore torna in onda con 5 nuovi episodi al via lunedì 11 aprile e fino a venerdì 15 aprile. Scopri le anticipazioni della trame delle nuove puntate.

Da lunedì 11 aprile 2022 e fino a venerdì 15 aprile 2022 andrano in onda su Rai1 i cinque nuovi episodi che mostreranno al pubblico del canale le nuove vicende de Il paradiso delle signore. Il famoso magazzino milanese riapre per una nuova settimana di sviluppi nella quale i protagonisti della soap saranno alle prese con dubbi amorosi, forti liti e roventi passioni da gestire al meglio. Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai1 a partire dalle ore 15:55 di lunedì, con l’ultimo appuntamento settimanale che sarà visibile nel pomeriggio di venerdì.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

La soap ambientata a Milano prende posto nella programmazione pomeridiana del canale con i nuovi episodi al via dalle ore 15:55 circa.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 11 aprile 2022

La data del matrimonio è ormai fissata e Salvo la tiene gelosamente al segreto perché vuole fare una sorpresa ad Anna. Flavia obbliga Ludovica a tenerle botta sulla questione della finta così la giovane non rivela nulla a Marcello. Gemma crede che la colpa della sua rottura con Marco sia da imputare a Stefania e il loro rapporto è sempre più in crisi.

Il giovane Sant’Erasmo tenta l’ultima carta dichiarandosi a cuore aperto alla Colombo.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 12 aprile 2022

Salvo propone a Marcello di fargli da testimone e organizza la sorpresa per la consegna dell’anello ad Anna ma inaspettatamente qualcosa va storto. Gemma vuole riconquistare Marco e trova il supporto di Adelaide ma l’uomo sembra titubante. Nel frattempo Dante ha acquistato dei negozi in America e intende investire con il marchio del Paradiso all’insaputa di Vittorio.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 13 aprile 2022

Umberto mette in guardia Flora per essersi confidata con Ludovica e la bacchetta.

Beatrice si accorge che Dante sta tramando qualcosa mentre Ludovica confida a Marcello della malattia della madre e lui si sente totalmente inutile e impotente, non avendo le risorse economiche per aiutarle. Salvo riesce a porre rimedio all’imprevisto trovando l’anello e consegnandolo ad Anna.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 14 aprile 2022

Dante tiene nascosto il vero obiettivo dell’affare con gli americani, mentre Vittorio chiede aiuto a Roberto per indagare sui suoi loschi movimenti che non sa che lo stanno.

Fiorenza confida a Torrebruna la chiacchierata malattia di Flavia e lui si offre di pagare l’intervento. Flavia accetta all’unica condizione che Ludovica non venga a sapere nulla in modo da tenerglielo nascosto ma qualcosa va storto.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 15 aprile 2022

Marcello viene a sapere che sarà Torrebruna a pagare l’intervento di Flavia e si sente avvilito. Guarnieri rincorre Flora ed alla fine si baciano proprio sotto gli occhi di Adelaide. Marco e Stefania sono anche loro a un passo dal tanto agognato bacio ma un imprevisto li blocca.

Beatrice prima scopre Dante e dopo ha un brutto incidente e viene ritrovata quasi in fin di vita.