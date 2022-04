Mara Venier conduce Domenica In: gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda su Rai1 il 10 aprile

Mara Venier torna ad occupare la domenica pomeriggio di Rai1 nella giornata del 10 aprile. La nuova puntata di Domenica In va in onda a partire dalle ore 14:00 quando i telespettatori si godranno il trentesimo appuntamento di questa lunghissima stagione. La trasmissione, come anticipato sul web, avrà l’occasione di dedicare ampio spazio della prima parte della puntata all’arrivo in studio di Lorenzo Jovanotti che parlerà della sua lunga carriera e dei suoi progetti discografici sempre in fermento. Dopo il cantante saranno tanti gli ospiti che interverranno in studio ed in collegamento.

Domenica in: le anticipazioni e gli ospiti della trentesima puntata

L’appuntamento settimanale con Mara Venier si tiene domenica 10 aprile 2022 a partire dalle ore 14:00.

La nuova puntata di Domenica In, come anticipato da TvBlog.it, vedrà la partecipazione di grandi nomi della musica e dello spettacolo nostrani, pronti ad aprirsi nelle interviste con la conduttrice.

Detto della lunga ed apprezzatissima ospitata del cantante Jovanotti, nella seconda parte di puntata si susseguiranno le presenze di Don Antonio Mazzi, amico storico della conduttrice che parlerà del suo ultimo libro, come amici lo sono gli altri ospiti presenti in puntata Andrea Roncato e Stefano Masciarelli.

Tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 10 aprile

Nella seconda parte del trentesimo appuntamento, sempre come riportato dal sito, ci saranno Lillo & Greg che parleranno della loro ultima fatica cinematografica dal titolo Gli idoli delle donne, mentre il mondo della musica continuerà ad essere protagonista sulle note dei successi di Sangiovanni.

Tornerà a trovare Mara Venier anche il regista Ferzan Ozpetek che parlerà dell’arrivo della sua prima serie tv dal titolo Le fate ignoranti, la serie, disponibile dal 13 di aprile su Disney +, e lo farà insieme agli attori del cast che lo accompagneranno come Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Serra Yilmaz e Anna Ferretti.