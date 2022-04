Mara Venier rimane a Domenica In anche nella prossima stagione, l’annuncio in diretta: “Ormai l’ho detto”

Annuncio bomba di Mara Venier in diretta a Domenica In: la conduttrice conferma che sarà al timone del programma anche nella prossima stagione. Applausi in studio.

L’indizio decisivo è arrivato oggi pomeriggio, in diretta, proprio nello studio di Domenica In: Mara Venier sarà al timone del programma domenicale di Rai1 anche nella prossima edizione. Chiacchierando con Jovanotti in studio, l’ha invitato a tornare nella prossima stagione per presentare il suo prossimo album, confermando che sarà di nuovo la conduttrice del format. Applausi e risate in studio dopo l’annuncio.

Mara Venier e l’intervista a Jovanotti a Domenica In

Il futuro di Domenica In sembra già deciso, grazie al clamoroso annuncio fatto dalla padrona di casa Mara Venier nella puntata di oggi pomeriggio.

La conduttrice ha intervistato in studio Jovanotti, attesissimo ospite di questa diretta, che ha ripercorso la sua carriera e parlato del sodalizio artistico con il collega Gianni Morandi.

Nel corso dell’intervista il cantante ha anche parlato del suo prossimo tour, il Jova Beach Party, che toccherà quest’estate numerose tappe italiane. E, a seguire, ha annunciato un nuovo progetto discografico che verrà pubblicato entro la fine dell’anno. “Alla fine dell’anno probabilmente pubblicherò un disco fisico, dopo il Jova Beach, intorno a Natale” ha spiegato l’artista.

Mara Venier rimane a Domenica In: il clamoroso annuncio in diretta

Dopo l’annuncio di Jovanotti su questo disco che uscirà entro la fine dell’anno, Mara Venier ha spiazzato tutti quanti intervenendo sulla questione e annunciando in diretta l’intenzione di riaverlo suo ospite: “Allora vieni qua, perché io farò Domenica In anche l’anno prossimo, così l’ho detto pubblicamente“.

In studio è esploso un boato di applausi, con la conduttrice che non ha trattenuto le risate in questo colpo di scena totalmente inatteso.

“Ormai l’ho detto” esclama ridendo, rivolgendosi al suo ospite. La conduttrice sarà così nuovamente al timone di Domenica In nella prossima edizione.

Le voci non erano ancora state confermate e sul futuro della trasmissione per il prossimo anno si era parecchio vociferato, senza però conferme o indizi decisivi. Ci ha pensato oggi la padrona di casa, in diretta tv, a fugare ogni dubbio. Forte anche dell’ottimo successo di questa edizione in termini di ascolti e riscontro di pubblico, ‘zia Mara’ farà ancora compagnia al suoi affezionati telespettatori.