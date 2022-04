Stefano De Martino si commuove ad Amici, Maria De Filippi si avvicina e lo bacia in fronte: il video

Stefano De Martino non ha retto l'emozione di fronte ad una struggente esibizione e ad Amici è crollato in lacrime. Il dolcissimo gesto di Maria De Filippi in studio.

L’esibizione della ballerina Serena sulle note di Una poesia anche per te ad Amici ha commosso davvero tutti, anche Stefano De Martino. Il giudice, nel corso della puntata del serale di ieri, non ha trattenuto l’emozione guardando l’esibizione della giovane promessa della danza, dedicata alla nonna. Maria De Filippi si è subito accorta di quel momento, si è avvicinata al ballerino e l’ha baciato in fronte: il video.

Serena dedica l’esibizione alla nonna: grande commozione ad Amici

Il serale di Amici continua a riservare fortissime emozioni sul palco del talent, anche tra i giudici. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, in particolare, ha commosso tutti la struggente performance della ballerina Serena del team Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Finita al ballottaggio assieme a Nunzio e Alex per l’eliminazione provvisoria, la giovane promessa della danza si è esibita sulle note di Una poesia anche per te di Elisa, in una performance dedicata alla nonna.

L’atmosfera in studio si è fatta emozionante, con la concorrente che ha ballato con una foto in mano che la ritrae assieme alla nonna. E, sullo sfondo, dolcissimi riferimenti al rapporto nonna-nipote. Tutti ingredienti essenziali per portare alla commozione chiunque, compreso lo stesso Stefano De Martino che non ha saputo trattenersi.

Stefano De Martino in lacrime: il dolcissimo gesto di Maria De Filippi

Durante la performance di Serena, il giudice ed ex ballerino del talent ha faticato a trattenere le lacrime osservandola danzare.

Un momento di cedimento che non è passato inosservato agli occhi sempre attenti di Maria De Filippi, che da lontano si è accorta di quanto stava accadendo. E, con fare materno, si è alzata dalla sua postazione durante l’esibizione di Serena, si è avvicinata a Stefano De Martino e le ha dato un tenero bacio sulla fronte.

Quel gesto forse è passato inosservato, ma non a tutti. Su Twitter in molti hanno immortalato quel momento, condividendo video e frame di quello struggente siparietto tra giudice e conduttrice.