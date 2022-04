Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 11 aprile a venerdì 15 aprile: trama

Un posto al sole ritorna nel preserale di Rai3 con i cinque nuovi episodi settimanali da svelare al suo affezionato pubblico. A partire da lunedì 11 aprile 2022 intorno alle ore 20:45 prendono il via le nuove vicende ambientate all’ombra del Vesuvio che mostreranno al pubblico le vicissitudini degli amati personaggi della soap alle prese con questioni economiche ed intrighi amorosi. I cinque episodi faranno compagnia al pubblico di affezionati fino all’ultimo che sarà mandato in onda venerdì 15 aprile 2022.

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate in onda dall’11 aprile

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda l’11 aprile 2022

Riccardo e Rossella apparentemente vivono un bel momento che sarà spazzato via dai fantasmi del passato del giovane dottore.

Bianca ha ripreso a seguire la web-challenge che la rende irascibile e tesa come una corda di violino, tanto da diventare più insofferente e ribelle con Franco e Giulia. Venendo meno l’aiuto di Ornella che è impegnata in ospedale, Raffaele dovrà fare affidamento su di un insolito aiutante.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 12 aprile 2022

L’arrivo a Napoli del fratello di Riccardo porta il dottore a scontrarsi con Virginia. Bianca deve portare a termine la nuova difficile sfida proposta dal suo misterioso interlocutore che la metterà nuovamente in serio pericolo.

Guido deve risolvere la questione dell’invito fatto a Michele.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 13 aprile 2022

Nunzio cerca di dare una mano a Chiara per non fare uso di cocaina ma Lara la mette in difficoltà facendola parlare dell’incidente mortale del padre. Riccardo prende una decisione a lungo attesa da Rossella, spinto dalla situazione con Virginia. Bianca vuole terminare la sfida a tutti i costi arrivando anche a cercare nuovamente di rubare il cellulare di Viola per portarla a termine.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 14 aprile 2022

Nunzio cerca di aiutare Chiara a risolvere la piaga della cocaina, mentre Michele pensa che le loro tensioni siano dovute ad altro.

La stessa donna sta per ricevere una brutta sorpresa da Lara, che lei considerava un’amica ma ora è pronta a pugnalarla alle spalle. Fabrizio organizza una romantica sorpresa alla moglie trascurando quanto lei sta vivendo. Bianca si ritroverà ad un passo dall’oblio.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 15 aprile 2022

Il ricatto di Ferri e Lara metterà Chiara spalle al muro costringendola a una difficile decisione che lei aveva per tempo rimandato.

Tornata da Berlino la nostra Micaela farà a Niko una richiesta particolare per Pasqua che riguarda il piccolo Jimmy, mentre Marina e Fabrizio si troveranno a un bivio decisivo del loro rapporto.