Gli Stati Uniti varano una legge per aiutare l’Ucraina già usata contro Hitler: che cos’è il Lend-Lease Act

Non è la prima volta che questa legge viene approvata, il precedente risale al 1941 quando è stato approvato l'invio di aiuti agli alleati. Era stata chiamata legge anti-Hitler.

Il Lend-Lease Act è passato anche al Senato degli Stati Uniti e ora è legge con il nome di Ukraine Democracy Defende Lend-Lease Act, ovvero un provvedimento che permette l’invio di armi e forniture all’Ucraina. Non è la prima volta che il Lend-Lease Act viene varato, c’è infatti un importante precedente storico risalente al 1941, quando l’Europa era nel pieno degli stravolgimenti della Seconda Guerra Mondiale, tant’è che la legge è anche nota con il nome di legge anti-Hitler.

Gli Stati Uniti varano il Lend-Lease Act: che cos’è

La dicitura completa è Ukraine Democracy Defenze Lend-Lease Act, passato al Senato degli Stati Uniti lo scorso 6 aprile e quindi ufficialmente in vigore.

Si tratta di una legge che permetterà un’accelerazione all’invio di armi ed equipaggiamenti militari a Kiev che saranno utilizzate a protezione dei civili, andando oltre tutti gli ostacoli burocratici del caso.

Il documento è stato approvato all’unanimità e, secondo un’analisi presente su Politico, la decisione lascerebbe ipotizzare che l’occidente crede fortemente in una vittoria dell’Ucraina nel conflitto. Non si tratta dell’unico provvedimento approvato dal governo statunitense, il Congresso ha recentemente approvato quasi 14miliardi di dollari da devolvere in aiuti umanitari e militari all’Ucraina.

Lo scorso giovedì, il Dipartimento di Stato ha annunciato l’aggiunta di ulteriori 100 milioni per finanziare missili Javeline altre forniture militari.

La storia del Lend-Lease Act: il decreto anti-Hilter

L’11 marzo 1941 gli Stati Uniti varavano il cosiddetto decreto anti-Hitler, ovvero il Lend-Lease Act: un sistema che avrebbe permesso agli Stati Uniti di prestare o affittare armi e forniture agli alleati in guerra contro Hitler. La legge è stato il frutto di un intenso lavoro diplomatico e di confronto tra i due protagonisti principali delle forze alleati: Winston Churchill, da poco eletto Primo Ministro e il Presidente degli Stati Uniti Roosevelt.

Nel 1940 il Regno Unito aveva perso ben 11 cacciatorpedinieri per mano delle forze naziste; così Roosevelt ha risposto alla richiesta britannica di scambiare 50 cacciatorpedinieri con contratti di locazione di 99 anni su basi britanniche tra i Caraibi e l’isola di Terranova. Ai tempi gli Stati Uniti avevano dichiarato neutralità e durante la sua campagna elettorale Roosevelt aveva ribadito che non avrebbe trascinato il Paese in guerra, ferma decisione fino al 7 dicembre 1941, quando avvenne l’attacco giapponese su Pearl Harbour.