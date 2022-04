Leo Gassmann a Oggi è un altro giorno parla del rapporto con la madre Sabrina Knaflitz e della famiglia d’arte

Leo Gassmann è tornato in televisione, in una trasmissione Rai, per raccontare del suo percorso, della sua famiglia, soprattutto della mamma Sabrina Knaflitz.

Leo Gassmann ha conquistato l’Italia al Festival di Sanremo, figlio d’arte, è ospite di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone e ha parlato della sua famiglia, dell’arte e del suo speciale rapporto con la mamma. Il cantante ha 23 anni ed è figlio di Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz: “Più che un peso è un piacere far parte della mia famiglia. Ho avuto il tempo di crescere prima di dedicarmi allo spettacolo“, ha raccontato.

Leo Gassmann e la mamma Sabrina Knaflitz

Leo Gassmann ha parlato, incalzato da Serena Bortone, della madre Sabrina Knaflitz: “Mamma è l’angelo della mia vita, in realtà.

E a recitare è fortissima. Si è dedicata tanto a me, mi è sempre stata accanto. Io penso che l’amore e soprattutto l’attenzione che si dedica ai bambini nei primi anni di età sia fondamentale per rendere una persona felice e realizzata nella vita. L’amore alimenta tutto ciò che facciamo“. E ancora: “I miei genitori non sono mai mancati nei momento importanti, sono sempre state persone oneste, mi hanno sempre dato la possibilità di crescere e di studiare“. “Le cose me le sono sempre dovute guadagnare“, racconta del suo ambiente familiare.

Leo Gassmann e la vittoria al Festival di Sanremo

Leo Gassmann ha poi ricordato la vittoria al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Giovani Proposte con il brano Vai bene così: “È stata un’esperienza inaspettata.

Il brano lo scrissi dopo una grande delusione. Avevo incontrato un produttore che mi aveva espresso il suo pensiero in maniera un po’ troppo cinica e severa. Il disprezzo e la rabbia mi fanno soffrire molto. Da quell’evento è nata quella canzone. Non pensavamo neanche di poter essere selezionati. È stato un percorso lungo e faticoso, che mi ha portato a salire sul palco dell’Ariston“.