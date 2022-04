Multata perché non vaccinata contro il Coronavirus, ma è morta 23 anni fa: il caso a Napoli

Multa dall'Agenzia delle Entrate per una donna non vaccinata contro il Coronavirus, poi la scoperta: è deceduta 23 anni fa, nel 1999. La rabbia della famiglia a Napoli.

Multata perché senza vaccino anti Covid, ma è morta 23 anni fa: il caso di una donna napoletana che oggi avrebbe 51 anni e, secondo l’attuale normativa, sarebbe soggetta a pagare una sanzione da 100 euro per non aver rispettato la legge. La destinataria della lettera inviata dall’Agenzia delle Entrate, però, è deceduta nel 1999.

La protagonista di questa storia, riportata dal Corriere della Sera che ha parlato con i familiari, è una donna di Napoli che oggi avrebbe 51 anni e per la legge sarebbe tra i destinatari over 50 della sanzione da 100 euro per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale per il Coronavirus.

La stessa, però, non avrebbe potuto sottoporsi al vaccino in quanto morta nel 1999, esattamente 23 anni fa. L’Agenzia delle Entrate le avrebbe inviato la multa e la famiglia di Domenica De Stefano, deceduta all’età di 28 anni per un incidente stradale, si sarebbe detta sotto choc per l’accaduto.

Multata perché senza vaccino anti Covid, ma è morta da 23 anni: il racconto della famiglia

La lettera relativa alla sanzione a carico della donna sarebbe arrivata pochi giorni fa a casa di sua madre. Al Corriere, il cognato ha descritto quanto sarebbe accaduto: “La sorella di mia moglie è deceduta nel 1999 per un incidente, avrebbe compiuto 51 anni e per questo ha ricevuto la multa per relativa alla terza dose di vaccino nonostante per ovvie ragioni non avesse fatto né la prima né la seconda.

È stato anche uno choc psicologico perché ha riaperto una ferita mai rimarginata per quella gravissima perdita“.

Domenica De Stefano, secondo quanto raccontato, viveva a Napoli ed è scomparsa a causa di un incidente poco prima del matrimonio. “Queste cose non dovrebbero succedere“, ha sottolineato il parente al quotidiano, sintetizzando la posizione della famiglia che ora dovrà presentare ricorso e dimostrarne il decesso con modulo da inviare entro 10 giorni dalla notifica di sanzione.