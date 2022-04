Multe per gli over 50 non vaccinati: l’Agenzia delle Entrate le ha inviate. Cosa fare quando arrivano

È partito l’invio delle multe per gli over 50 non vaccinati e che non hanno rispettato l’obbligo di vaccinazione. Sono 600mila le sanzioni inviate dall'Agenzia delle Entrate.

Inizia l’invio delle multe per gli over 50 che, dopo l’entrata in vigore che ne prevede l’obbligo, non si sono sottoposti alla vaccinazione Covid-19. Il Ministero della Salute ha iniziato ad inviare all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni gli elenchi di tutti i cittadini aventi più di 50 anni che non hanno rispettato l’obbligo (alla data del 1 febbraio 2022).

Arrivano le multe per gli over 50 non vaccinati da Covid-19

La legge entrata in vigore prevede l’obbligo di vaccino Covid-19 per tutti i cittadini over50. In questi giorni, a partire dal 4 aprile fino al 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, ricevuto l’elenco dei nominativi dei cittadini che non hanno rispettato l’obbligo, sta inviando le multe ai rispettivi destinatari.

Al momento si parla di un primo lotto di circa 600mila sanzioni, ma questo non è l’intero numero di over 50 non vaccinati.

Multa per mancato vaccino Covid-19: cosa fare dopo che si riceve la sanzione

Quelle inviate in questi giorni e che arriveranno fino alla prossima settimana sono delle “comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio” e non richiedono un pagamento immediato. Chi riceve la sanzione, infatti, ha 10 giorni di tempo per comunicare all’Asl di appartenenza i motivi della mancata vaccinazione ed eventuali esenzioni.

Superati questi giorni l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni invierà la vera multa pari a 100 euro.

Il cittadino che non si è sottoposto alla vaccinazione da Covid-19 avrà 6 mesi di tempo (180 giorni) per estinguerla.

I no vax della Lombardia: oltre 90mila

La Lombardia è la regione italiana con più abitanti contrari al vaccino Covid-19. Le missive inviate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni in questa zona della nostra penisola saranno ben 91.943. Milano e Monza-Brianza coprono quasi un terzo di questo numero, qui, infatti, i non vaccinati sono più di 38mila.

A Brescia, invece, gli over 50 contrari al vaccino sono 11.276, mentre a Bergamo si conta il numero di 9.955 sanzionati.