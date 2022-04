Nero a metà 3 stasera 11 aprile su Rai 1: anticipazioni e trama della seconda puntata con Claudio Amendola

Il pubblico di Rai1 nella prima serata di lunedì 11 aprile 2022 si troverà di fronte al secondo appuntamento con la serie che vede protagonista l’apprezzato attore romano. La terza stagione di Nero a metà ritorna in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21:30 con l’Ispettore Carlo Guerrieri che sarà protagonista dei due nuovi episodi dal titolo di Solo un passo e Comunque bella. Al fianco di Claudio Amendola tornano anche gli altri personaggi interpretati da Miguel Gobbo Diaz, Margherita Vicario e dalla new entry Caterina Guzzanti. Le anticipazioni della trama della seconda puntata di Nero a metà 3 in onda questa sera.

Nero a metà 3: la seconda puntata della nuova stagione

Lunedì 11 aprile 2022 nella prima serata di Rai1 continuano le vicende della terza stagione di Nero a metà al via a partire dalle ore 21:30. Al centro della narrazione i nuovi casi da risolvere per l’amato Ispettore Carlo Guerrieri interpretato da Claudio Amendola che dovrà fare nuovamente i conti con il suo passato tornato prepotentemente a bussare alla sua porta.

Al fianco dell’attore romano torna il folto cast del ciclo poliziesco formato da Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Fabien Lucciarini, Alessia Barela e Angela Finocchiaro oltre alle nuove entrate Caterina Guzzanti, Giorgia Salari, Gianluca Gobbi, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo e Luca Cesa.

Nero a metà 3: la trama della seconda puntata

La seconda puntata della terza stagione sarà composta da due episodi, con il primo che avrà il titolo di Solo un passo. L’ispettore sarà assorbito dal caso di un prete, don Fabio, che viene trovato morto in strada ucciso da un colpo di pistola. Il sacerdote non era molto apprezzato nel quartiere a causa del centro per ex detenuti che gestiva con amore ma questo movente non sembra essere abbastanza per giustificare l’operato del killer.

Carlo sarà anche alle prese con le indagini sulla scomparsa della ex Clara che continuano e che si imbattono in un cadavere senza nome di una ballerina che sembra essere collegato proprio con con lei, Carlo e Malik.

Comunque bella è il titolo della seconda parte di puntata nella quale in una strada di campagna viene trovato il cadavere di una ragazza. La squadra di Guerrieri cerca la causa del decesso arrivando a sospettare dell’ex fidanzato per poi dover virare verso il business di prodotti per perdere peso, dalla quale la ragazza sembrava essere molto attratta.

La Scientifica indaga sul sangue ritrovato nel casale che si scopre appartenere a Nika e trova impronte di Clara e Pugliani dappertutto.