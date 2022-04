Alessandro Greco e il ritorno in tv con con un programma di cucina: il conduttore racconta il retroscena

Alessandro Greco torna in onda su Rai 2 tutti i sabati con un programma di cucina. Quante puntate ci saranno e come è nata l'idea del format: il racconto del conduttore.

Alessandro Greco torna il tv, dopo il grande successo di DolceQuiz, con un nuovo programma chiamato Cook40. L’obiettivo del conduttore è di portare un po’ di spensieratezza nelle case degli italiani, dopo il Covid e la guerra in Ucraina.

Cook40: che cos’è e come funziona il nuovo programma di Alessandro Greco

Cook40 è il nuovo programma ideato e condotto da Alessandro Greco. L’appuntamento è fissato per il sabato alle 12 su Rai 2. La prima, delle dodici puntate previste, è andata in onda sabato 9 aprile.

Questo programma è stato ideato per coloro che non hanno molto tempo da dedicare ai fornelli. Infatti l’intento di Greco è quello di insegnare e dare consigli su come cucinare un intero pasto in poco tempo.

In ogni puntata, Alessandro presenta due concorrenti che si dilettano nella cucina ma non sono professionisti. A loro propone due menù diversi che possono essere realizzati in 40 minuti con la tecnica della cottura mista.

Il titolo del format contiene il “40” che sta appunto ad indicare il tempo a disposizione dei partecipanti. In questi minuti devono cucinare un intero pasto, composto da antipasto, primo, secondo, contorno e dessert. Possono però avvalersi non solo degli strumenti per la cottura tradizionale, quali i fornelli, la piastra e il forno, ma possono utilizzare anche la cottura automatizzata, come i robot da cucina.

Al termine di ogni puntata c’è un vincitore. A deciderlo è un’esperta di cucina che valuterà ogni fase, quella della preparazione, della cottura e della completa riuscita del pasto.

Come è nato il programma: l’ideatore del format è sempre Alessandro Greco

Alessandro Greco non è solo il conduttore di Cook40, ma è anche l’ideatore del programma. In un’intervista rilasciata a Il Giorno, il ragazzo ha spiegato com’è nata la sua idea.

“Un giorno mia moglie Beatrice mi telefona e mi dice che sta arrivando con alcune amiche, chiedendomi di preparare qualcosa da mangiare.

A quel punto io entro nel panico: in meno di un’ora devo preparare un pasto completo con i soli ingredienti che ho già in casa. Alla fine però me la cavo benissimo e cucino un pasto coi fiocchi. E da lì è nata l’idea di Cook40” ha detto Greco.

Alessandro Greco svela lo scopo del programma

Dopo il successo di DolceQuiz, Alessandro Greco decide di presentare un nuovo programma di cucina con l’intento di alleggerire la vita delle famiglie italiane.

Il conduttore vuole portare spensieratezza in un periodo così buio, dettato prima dal Covid e ora dalle immagini e storie della guerra in Ucraina.

Prima di iniziare il percorso aveva detto in un’intervista rilasciata all’Ansa: “Voglio portare un sorriso, perché ora c’è bisogno di leggerezza. E ogni pretesto è buono per ottenerla, anche la cucina“.

Il format, oltre ad essere leggero e divertente, ha lo scopo di dare consigli sulla cucina e sottolineare la semplicità delle cose fatte in casa, genuine e veloci.

Alla domanda dell’intervistatore se fosse davvero possibile riuscire a cucinare un intero pasto in 40 minuti, il conduttore ha risposto: “Certo, usando la cucina tradizionale, e quindi i fuochi, ma anche facendosi magari aiutare da alcuni strumenti, come il microonde, le vaporiere, i robot da cucina.

E poi serve preparare una linea di ingredienti che spesso abbiamo in casa, dimostriamo che la cucina anche se in breve tempo può essere un rituale per creare un pasto da condividere”.