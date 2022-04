Alessia Marcuzzi a 16 anni, la foto al mare e una folta chioma bionda: il ricordo condiviso su Instagram

Alessia Marcuzzi ha riaperto i cassetti dei ricordi e fatto un importante tuffo nel passato, a quando era sedicenne. La conduttrice, al momento lontana dalla scena televisiva, ne sta approfittando per vivere di momenti felici e anche di qualche ricordo. Come la foto, condivisa sul proprio profilo Instagram, che la ritrae da adolescente al mare, in costume, con i biondi e ricci capelli al vento: uno scatto stile anni ’80.

Alessia Marcuzzi fa un tuffo nel passato: la foto a 16 anni al mare

Non è mai troppo tardi per condividere sui social gli scatti simbolo della propria vita, dall’infanzia all’adolescenza, dall’età adulta sino ai giorni di oggi. E sono soprattutto i personaggi famosi a lasciarsi andare spesso ai ricordi, condividendo con i numerosissimi followers intime istantanee del passato.

In questo caso è Alessia Marcuzzi ad essersi lasciata cullare dalla nostalgia, ripescando dall’album dei ricordi una fotografia risalente al 1988.

Lo scatto la ritrae al mare a 16 anni, giovanissima e super abbronzata, con un costume ascellare rosa, un filo di mascara sugli occhi e la folta e riccia chioma bionda al naturale. “#anni80style” è l’hashtag utilizzare per descrivere e sintetizzare al meglio le vibrazioni positive che avvolgono questo scatto, risalente agli anni ’80 e alla moda in voga all’epoca.

Alessia Marcuzzi ancora lontana dalla tv: incerto il suo futuro

Un vero e proprio tuffo nel passato, a ricordare gli spensierati anni dell’adolescenza che avrebbero poi lasciato spazio al grande successo televisivo. Alessia Marcuzzi ne sta approfittando per rispolverare vecchi ricordi e dedicarsi alla vita di tutti i giorni, dopo aver annunciato un breve allontanamento dalla scena televisiva.

La conduttrice ha più volte spiegato di aver bisogno di una pausa e, dopo l’addio a Le Iene che l’ha vista al timone negli ultimi anni, è ancora incerto il suo futuro in tv.

Più volte, su Instagram, aveva cercato di rispondere alle curiosità dei fan spiegando come non sia ancora arrivato il momento per il suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo. Nel frattempo però si consola con qualche vecchio ricordo: il tempo passa, ma le migliori istantanee della propria vita restano per sempre impresse nella mente.