Ambra Angiolini bacia una donna su Instagram: l’attrice sorprende i fan, la verità dietro la foto

Post a sorpresa di Ambra Angiolini che, su Instagram, condivide uno scatto in cui bacia una donna bionda. Tra le righe del messaggio a corredo si nasconde la verità.

Ambra Angiolini sorprende i suoi followers con uno scatto condiviso pochi istanti fa sul proprio profilo Instagram. Nella fotografia si vede infatti l’attrice mentre bacia una donna bionda e, in un secondo scatto, entrambe si vedono in volto e sono l’una al fianco dell’altra. Nessuna novità sentimentale, però, per la popolare attrice: la verità dietro quel bacio è un’altra e viene da lei spiegata nel messaggio a corredo del post.

Ambra bacia a sorpresa una donna: la verità dietro il post Instagram

È attraverso un post dell’ultima ora che Ambra Angiolini ha voluto sorprendere i suoi numerosissimi followers.

L’attrice, pochi istanti fa, ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram un doppio scatto e un messaggio a corredo. Nelle fotografie, in particolare, si vede da un lato l’attrice baciare una donna bionda e, nell’altro, entrambe si mostrano in volto, sorridenti, l’una al fianco dell’altra. Di primo impatto molti potrebbero pensare a qualche importante e fresca novità nella attuale vita sentimentale della popolare attrice, dopo la rottura con Massimiliano Allegri. Tuttavia la verità è un’altra e, se si mostra maggior attenzione al post, si nasconde nel messaggio da lei condiviso.

“Annamaria e Roberta …. la mia nuova coppia preferita …. spero anche la vostra insieme a tutte “ Le Fate Ignoranti”: parole che smontano subito l’idea che, nel presente di Ambra, sia ritornato l’amore. I due scatti condivisi su Instagram, infatti, non sono altro che due frame della nuova serie tv Le fate ignoranti pronta a sbarcare sulla piattaforma di streaming Disney+. Nella serie l’attrice interpreta Annamaria, cartomante, che fa coppia con Roberta, psicologa: ad interpretare quest’ultima è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino, nonché la “misteriosa” donna bionda che Ambra bacia in foto.

Ambra nel cast de Le fate ignoranti – La serie di Ferzan Özpetek

Ambra Angiolini sarà così una delle grandi protagoniste del nuovo progetto di Ferzan Özpetek Le fate ignoranti – La serie, ispirato all’omonimo film di grande successo del 2001. Il regista torna con un reboot della pellicola che vede nel cast protagonisti d’eccezione del panorama cinematografico e televisivo italiano: dalle già citate Ambra Angiolini e Anna Ferzetti a Eduardo Scarpetta. Ma anche Cristiana Capotondi e Luca Argentero, i protagonisti della serie, che interpretano rispettivamente Antonia e Massimo.