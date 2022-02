Ambra Angiolini a Michelle Impossible: frecciatina a Massimiliano Allegri, “mi ero proprio sbagliata”

Gossip

Ospite di Michelle Hunziker nella seconda puntata dello show Michelle Impossible, Ambra Angiolini con l’ironia che la contraddistingue ha parlato insieme alla padrona di casa di tutti gli errori della sua vita. Da quelli meno gravi commessi da bambina fino ad arrivare a quelli più recenti della sua vita da donna.

Ambra Angiolini e Michelle Hunziker: la gara su chi ha commesso più errori

Come ripetuto più volte nel corso delle puntate, Michelle Impossible non è lo show della perfezione, ma vuole essere lo show della veridicità. È così che nello spazio del programma dedicato all’ospitata di Ambra Angiolini, quest’ultima e la Hunziker fanno quasi una gara a chi abbia commesso più errori durante la propria vita.

Con l’ironia e il sorriso che le contraddistingue ripercorrono gli attimi in cui, a parere loro, hanno fatto scelte sbagliate. Iniziano con gli errori meno gravi, quelli commessi da bambine o adolescenti fino ad arrivare agli errori di anni più recenti commessi quando già donne mature. Le due conduttrici parlano anche dei loro amori passati, giudicati oggi sbagliati.

Ambra Angiolini esordisce con: “2017, oggi che siamo nel 2022 posso dire che mi ero proprio sbagliata”. Il 2017 è l’anno in cui Ambra si è fidanzata con Massimiliano Allegri.

Relazione durata 4 anni, ma finita molto male lo scorso anno per un presunto tradimento di Allegri.

L’ex conduttrice di Non è la Rai parla anche di un suo “amore” meno recente. Una vicenda giovanile infatti ha portato Ambra a problemi di bulimia che ha dovuto affrontare quando era più giovane. “Io ho fatto l’amore per la prima volta con l’uomo sbagliato. – esordisce – Mi diceva che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Ho iniziato a vomitare, così sono diventata bulimica. Oggi vomito le persone sbagliate fuori dalla mia vita”.

Ambra Angiolini e Michelle Hunziker: “Tu sei una paillettes”

Arrivate allo “sbaglio più grande” e terminata la loro lista di errori e persone sbagliate, le due conduttrici si guardano e ridono, non dando grande importanza a tutti gli errori appena elencati.

Prima di un numero musicale che riprende gli esordi di Ambra Angiolini nel programma Non è la Rai, vi è un discorso motivazionale che Ambra fa a Michelle, ma anche per tutte le donne e ragazze che guardano il programma.

“Sono venuta qua per risolvere – afferma – per dirti quello che ti ripeto sempre: tu sei una paillettes, chissà quante paillettes ci stanno guardando e quelle non può spegnerle nessuno perché basta un piccolo raggio di luce per farle illuminare.

Nessuno può spegnere le nostre paillettes“.