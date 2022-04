Call center e telemarketing, arriva lo stop alle chiamate moleste: da quando e come richiedere il blocco

Si potrà attivare il blocco alle chiamate di telemarketing e dei call center. Come iscriversi e richiederlo gratuitamente evitando le telefonate indesiderate. La data di inizio.

Tutti almeno una volta ci saremo lamentati delle chiamate da parte dei call center o simili, ecco perché presto ci sarà lo stop alle chiamate indesiderate e il telemarketing a partire dal 31 luglio anche sui telefoni cellulari. Come iscrivere il proprio numero di telefono sul nuovo registro che blocca tutte le chiamate moleste da parte delle campagne pubblicitarie.

Stop alle chiamate indesiderate da parte dei Call Center

A 2 mesi dall’approvazione dell’allargamento del Registro Pubblico delle Opposizioni ai cellulari, la legge è finalmente giunta in Gazzetta Ufficiale, a partire dal 31 luglio niente più chiamate indesiderate.

Le chiamate considerate moleste e di telemarketing da parte dei call center, infatti, non potranno più arrivare, nemmeno sui telefoni cellulari. Insieme al blocco giungerà, inoltre, uno snellimento delle procedure di denuncia di tali chiamate sgradite e si prevedono anche sanzioni più rigorose per gli operatori telefonici, le multe, infatti, potranno arrivare fino a 20 milioni di euro.

Come richiedere il blocco delle chiamate indesiderate

Il singolo utente dovrà richiedere il blocco di chiamate indesiderate e telemarketing sul proprio numero di telefono. Il nuovo registro, che sarà attivo dal 31 luglio, infatti consentirà ad ogni soggetto di iscrivere gratuitamente il proprio numero di telefono o cellulare per essere cancellati dagli elenchi telefonici pubblici evitando e bloccando, quindi, chiamate sgradite da parte di agenzie di marketing, call center, campagne pubblicitarie e voci registrate automatizzate.

È possibile effettuare l’iscrizione collegandosi al sito web del registro delle opposizioni e inserendo i propri dati.

In seguito si dovrà dare il proprio consenso a Dichiarazione di veridicità e informativa privacy. A questo punto il sistema invierà una risposta.

Chiamate indesiderate e telemarketing: cos’è

Il telemarketing consiste in un contatto diretto (tramite telefonata) tra una o più aziende e la clientela. Lo scopo di tale attività è la vendita telefonica di beni e/o servizi o nella pubblicizzazione dell’azienda chiamante. Per i telefoni cellulari esistono applicazioni specifiche che aiutano a riconoscere, e in seguito bloccare, i numeri di vendita telematica. Dal 31 luglio si potrà attivare direttamente il blocco di tali chiamate.