Jeremias Rodriguez svela un segreto di Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi, il naufrago lo attacca in diretta

Amicizia al capolinea tra Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi. Seppur in pochi giorni, i due avevano creato un buon legame poi incrinatosi nelle ultime ore e, in particolare, nella diretta di ieri sera. Il fratello di Guendalina si è sentito ferito dal naufrago che, a suo dire, avrebbe sbandierato a tutto il gruppo un suo intimo segreto: la risposta di Jeremias.

Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez: amicizia al capolinea?

I rapporti tra Jeremias Rodriguez e Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi si sono decisamente deteriorati negli ultimi giorni, dopo un iniziale barlume di amicizia.

Inizialmente accomunati dall’antipatia verso Nicolas Vaporidis, il fratello di Guendalina si è a seguire ricreduto sull’attore e questo ha provocato l’irritazione del fratello di Belén.

“Quando sono arrivato, la prima persona che ho abbracciato è stata Jeremias. Sentivo un feeling forte e pensavo di trovarci un potenziale amico. Poi quando vedi che una persona cambia da così a così, te ne accorgi. Io gli chiedevo cos’avesse e lui diceva ‘niente’“: la versione di Edoardo, che ha faticato a comprendere il cambiamento nell’atteggiamento del naufrago. E aggiunge spiegando la causa scatenante degli attriti, ossia l’avvicinamento di Tavassi a Nicolas Vaporidis: “Quando alla fine scopro che il problema è che parlavo con Nicolas.

Io con Nicolas mi ci sono ritrovato perché lui già mi aveva avvertito”.

Edoardo Tavassi accusa Jeremias Rodriguez: il gesto che l’ha ferito

Tuttavia le cose sono precipitate quando Jeremias ha svelato a buona parte del gruppo un segreto di Edoardo. Tavassi, come ha spiegato ieri in puntata, si è sentito ferito dal suo atteggiamento: “La cosa che più mi ha fatto male è stata che io, con un potenziale amico, mi ci confido, di cose molto private e gli ho detto che in periodi in cui non guadagnavo tanto, ho chiesto aiuto a mia sorella e lei mi ha aiutato economicamente.

Lui, davanti alle telecamere, ha detto: ‘Te sei un quarantenne che ti fai campare da tua sorella’. Questo mi ha ucciso“.

Jeremias, che in quel frangente di puntata ha ricevuto anche una sonora stoccata da Vladimir Luxuria, ritiene però di non aver spiattellato alcun segreto e che, anzi, quel segreto in realtà era già stato svelato dalla stessa Guendalina: “Guendalina ha raccontato mille robe su suo fratello e l’ha detto a tante persone. Un’altra cosa che volevo dire è che ci siamo già chiariti, mi ero arrabbiato perché era subito venuto a fare l’amico e mi parlava male di Nicolas.

Quindi ci sono rimasto male“.