Vladimir Luxuria punge Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi: la stoccata in diretta scatena il web

All’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez è finito nel mirino di Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, nella puntata di ieri, ha confessato di essersi fidato di lui e di reputarlo un amico, salvo poi scoprire la sua reale natura. Il fratello di Belén in una clip ha criticato i fratelli Tavassi, ma le sue parole hanno provocato l’immediata reazione di Vladimir Luxuria: la stoccata in diretta scatena il web, che elogia l’opinionista.

Edoardo Tavassi ferito da Jeremias Rodriguez: “Questo mi ha ucciso“

Jeremias Rodriguez è stato uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi ieri sera. Finito al centro di numerose dinamiche, il naufrago in particolare ha ricevuto aspre critiche da Edoardo Tavassi per i suoi recenti atteggiamenti.

I due avevano inizialmente legato, per poi allontanarsi come ha spiegato il fratello di Guendalina in diretta: “Quando sono arrivato, la prima persona che ho abbracciato è stata Jeremias. Sentivo un feeling forte e pensavo di trovarci un potenziale amico. Poi quando vedi che una persona cambia da così a così, te ne accorgi. Io gli chiedevo cos’avesse e lui diceva ‘niente’“.

Il motivo dell’allontanamento di Jeremias sarebbe stato l’avvicinamento di Edoardo a Nicolas Vaporidis, che con il fratello di Belén ha più volte litigato.

Tavassi ha spiegato, in particolare, come ci sia rimasto male per una frase di Jeremias: “Quando alla fine scopro che il problema è che parlavo con Nicolas. Io con Nicolas mi ci sono ritrovato perché lui già mi aveva avvertito. La cosa che più mi ha fatto male è stata che io, con un potenziale amico, mi ci confido, di cose molto private e gli ho detto che in periodi in cui non guadagnavo tanto, ho chiesto aiuto a mia sorella e lei mi ha aiutato economicamente. Lui, davanti alle telecamere, ha detto: ‘Te sei un quarantenne che ti fai campare da tua sorella’.

Questo mi ha ucciso“.

Vladimir Luxuria fulmina Jeremias Rodriguez: la stoccata in diretta

Jeremias Rodriguez cerca di giustificarsi spiegando come non sia stato un segreto da lui volontariamente spiattellato al gruppo: “Guendalina ha raccontato mille robe su suo fratello e l’ha detto a tante persone.

Un’altra cosa che volevo dire è che ci siamo già chiariti, mi ero arrabbiato perché era subito venuto a fare l’amico e mi parlava male di Nicolas. Quindi ci sono rimasto male“.

Tuttavia le tensioni in diretta si scatenano quando interviene Vladimir Luxuria dallo studio.

L’opinionista attacca Jeremias per una frase in particolare che il naufrago avrebbe rivolto ai fratelli Tavassi: “Mi ha divertito molto la frase che hai detto: ‘Voi venite qui a fare i reality per fare i soldi’. Tu lo fai per beneficienza?“. In studio esplodono gli applausi mentre, dall’Honduras, il ragazzo tentava la risposta: “No, io avevo detto che i fratelli Tavassi parlavano solo di reality e soldi, che è molto diverso“. Anche sul web il commento dell’opinionista ha scatenato le reazioni, attraverso messaggi di apprezzamento per l’intervento della Luxuria.

