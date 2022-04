La mamma di Blind contro le parole del figlio all’Isola dei Famosi. L’accusa:“È un bugiardo”. Le sue parole

Abbiamo conosciuto Blind sul palco di X Factor e lo stiamo conoscendo ancora meglio all’Isola dei Famosi in cui è naufrago. Il giovane rapper non ha mai fatto mistero di avere alle spalle un passato molto difficile e una situazione familiare complicata. In alcune interviste rilasciate dalla madre, però, emergono scenari che Blind non aveva mai raccontato.

La mamma di Blind chiede gli alimenti, ma lui rifiuta

Valerica Rujan, mamma di Blind, ha rilasciato alcune interviste in cui racconta la sua verità. A Repubblica la donna aveva raccontato di aver chiesto gli alimenti al figlio per aiutarla economicamente a provvedere a sé stessa e al fratellino di Blind di 15 anni.

Davanti al Tribunale Civile di Perugia, però, il giovane rapper avrebbe respinto la richiesta eseguita dalla madre. In una recente intervista a DonnaPop Valerica ha spiegato meglio che Blind: “Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in 3: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale (…). Fa molto male vedere che lui veste Gucci e suo fratello indossa quello che riesco a trovare alla Caritas”.

Pochi giorni fa, infatti, Valerica è stata intervistata anche da Donnapop, nella lunga chiacchierata ha raccontato con più dettagli questa vicenda.

“È un bugiardo, sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Sentirlo parlare così mi fa veramente male. Gli ho chiesto di aiutarmi economicamente finché suo padre non provvederà a fare il suo dovere, ovvero pagare il mantenimento al fratellino”, queste le parole di Valerica.

La situazione familiare di Blind

La lunga intervista tra la mamma di Blind e Donnapop poi prosegue e Valerica, sfogandosi, racconta più dettagli sulla loro situazione familiare.

La donna, infatti, ha raccontato che Blind: “Non mi vede e non mi sente da un anno.

Suo fratello di 15 anni non lo vede da agosto, una delle sorelle anche. L’altra, di cui parla sempre, sono anni che non la sente”.

La donna continua a parlare contestando quello che il figlio dice sull’Isola: “Non è mai venuto a trovarmi in ospedale come ha dichiarato (…). Dovrebbe dire che ho tutte le porte spaccate da lui, che mi diceva ‘Su***ami il c****’, handicappata down. Queste sono le vere cicatrici, non sono quella che descrive lui -riferendosi al brano e al libro pubblicati dal figlio, ndr- (…). Non gli è mai mancato nulla. È un bugiardo. Sta facendo di tutto per farmi avere un altro infarto”.